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Посольство в Хорватии заявило о единичных случаях дискриминации россиян

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Фото: TASS/EPA/ANTONIO BAT
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Проживающие в Хорватии россияне отмечают единичные случаи дискриминации в их отношении. Об этом 24 мая сообщила ТАСС советник посольства РФ Мария Лобанова.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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«В целом народ Хорватии продолжает нормально относиться к нашим согражданам и даже поддерживает их», — сказала она.

По словам Лобановой, культурные проекты россиян «на общечеловеческом уровне и среднем уровне органов страны» не отменены до конца 2022 года, но отменены более крупные проекты на государственном уровне.

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При этом она рассказала, что посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко в День российского соотечественника отметил важность консолидации диаспоры, проживающей в республики.

17 марта, посольство России в стране открыло горячую линию для российских соотечественников, подвергающихся дискриминации на фоне спецоперации по защите жителей Донбасса.

Во вторник, 24 мая, в посольстве Германии в России указали «Известиям» на ошибочность утверждений, что в стране существует дискриминация в отношении русской культуры. До этого, 17 мая, депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок поддержал открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что такие тенденции являются очень опасными.

В начале апреля глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в беседе с «Известиями» рассказал о фиксируемых фактах нарушений прав русскоязычных граждан за рубежом. По его словам, соотечественникам некуда обращаться. Органы власти боятся заниматься этими проблемами, а СМИ боятся освещать эту тему, отметил он. По его мнению, на преодоление русофобии в европейских странах потребуются годы.

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