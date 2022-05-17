В бундестаге поддержали петицию против русофобии и запрета русской культуры

Открытое письмо немецкой интеллигенции к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу с требованием не допускать дискриминации по отношению к выходцам из России и к русской культуре поддержал депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок.

«Культура всегда была и остается мостом взаимопонимания и укрепления доверия. Во времена холодной войны это был Международный конкурс имени Чайковского, в котором участвовали американские артисты. Тогда этот конкурс внес большой вклад в дело миротворчества. Вместо того чтобы разрушать все культурные и гуманитарные связи, почему бы нам просто не последовать этому примеру?» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, исключение русских деятелей культуры раскалывает общество. Он призвал общественность не допустить усугубления этого раскола.

«Я буду работать над тем, чтобы наши русские сограждане продолжали быть частью нашего общества в Германии без дискриминации», — заключил он.

Немецкие деятели культуры опубликовали письмо 6 мая на сайте petitionen.com. В своем обращении они выразили обеспокоенность кризисом, набирающим обороты в демократическом обществе Европы, и призвали прекратить дискриминацию русских. Интеллигенция подчеркнула, что в Германии русских отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и ресторанах, а местные СМИ начали использовать слово «русский» как синоним слова «агрессор», разжигая межнациональную ненависть.

Свои подписи под письмом поставили актер и композитор Тино Айсбреннер, режиссер-документалист Хайнер Сильвестр, певец Дирк Золнер, писатель Вольфганг Биттнер, музыкант Ове Шаттауер, писательницы Ренате Шооф и Клавдиа Опитц, художник Себастьян Копске, издатель Франк Шуман, ученый Виланд Шиллер и другие деятели.

20 апреля сообщалось, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство из них связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, а в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

19 апреля уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг высказалась за то, чтобы русское искусство и культура не подвергались гонениям из-за начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Амтсберг также подчеркнула, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью на фоне конфликта на Украине.

Ранее, 17 апреля, Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению и нападкам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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