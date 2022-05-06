Интеллектуальная элита ФРГ потребовала остановить травлю русских в стране

Известные деятели культуры ФРГ обратились с открытым письмом к властям страны, заявив о своем беспокойстве в связи с официальной реакцией на спецоперацию России по защите Донбасса. Текст письма имеется в распоряжении «Известий».

Обращение написано 6 мая и адресовано президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, федеральному канцлеру Олафу Шольцу, правительству страны, а также уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг.

«Мы испытываем стыд за реакцию Германии на эту <военную операцию>, которая перерастает в беспрецедентный уровень возмущения. Россия может и должна положить конец этому военному конфликту. Но очевидно, что реакции в Германии и Европе провоцируют обратное, по крайней мере, способствуют задержке умиротворения, а не осуществляют его», — говорится в начале сообщения.

Деятели культуры подчеркивают, что в Германии русских отказываются обслуживать в продуктовых магазинах и ресторанах, а местные СМИ начали использовать слово «русский» как синоним слова «агрессор», разжигая межнациональную ненависть.

«Такие вещи необходимо срочно пресекать! Людям угрожают, оскорбляют, унижают, их имущество подвергается вандализму, их ругают в социальных сетях и открыто просят покинуть Германию», — пишут авторы.

В письме напоминают и о широком воздействии конфликта на Украине на сферу культуры. После того как в европейских школах исключили из учебных программ произведения русских классиков, а музыка русских композиторов и пьесы русских авторов запрещены или «избегаются», достойных работников культуры в Германии XXI века буквально заставляют принимать предписанную им властями ФРГ сторону в политических событиях, возмущаются работники культуры.

«С российскими мировыми звездами, такими как оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, были расторгнуты контракты, потому что они «недостаточно» позиционировали себя против своей родины. Мы, нижеподписавшиеся, требуем немедленного переосмысления немецкой политики и немецких СМИ, чтобы противостоять разгулу русофобии в Германии и Европе», — указали представители культурной элиты.

Свои подписи под письмом поставили актер и композитор Тино Айсбреннер, режиссер-документалист Хайнер Сильвестр, певец Дирк Золнер, писатель Вольфганг Биттнер, музыкант Ове Шаттауер, писательницы Ренате Шооф и Клавдиа Опитц, художник Себастьян Копске, издатель Франк Шуман, ученый Виланд Шиллер и другие деятели.

20 апреля сообщалось, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных. Большинство из 206 дел связаны с оскорблениями, угрозами, порчей имущества, а в некоторых случаях речь идет о насильственных действиях.

Ранее, 17 апреля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок заявил, что граждане российского происхождения в ФРГ подвергаются стигматизации, жестокому давлению и нападкам. 4 апреля глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что в Германии было выявлено более 300 преступлений против граждан российского происхождения с момента начала проведения специальной операции по защите Донбасса. При этом в 15 случаях речь шла о насильственных преступлениях.

19 апреля уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг высказалась за то, что русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за начала спецоперации РФ. Амтсберг также подчеркнула, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью на фоне конфликта на Украине.

Позже, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин рассказал председателю Евросовета Шарлю Мишелю в телефонном разговоре, что страны Евросоюза своими действиями потворствуют русофобии. А в начале месяца в МИД России сообщили, что Москва работает над докладом о проявлении русофобии и нарушениях прав россиян за рубежом на фоне спецоперации РФ. В ведомстве указали, что документ раскроет беспрецедентную русофобскую кампанию, которая развернулась в мире.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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