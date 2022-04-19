Омбудсмен ФРГ высказалась против бойкота русского искусства и культуры

Русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Об этом заявила уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг.

«Было бы неправильно прекратить ходить в русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру. Я также считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого», —заявила она 17 апреля в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Амтсберг также подчеркнула, что неправильно относиться к русским с какой-то враждебностью на фоне конфликта на Украине.

7 апреля глава немецкого МВД Нэнси Фезе сообщила, что в Германии с начала российской специальной выявили 383 преступления против выходцев из России. По ее словам, в основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия.

5 марта в Берлине прошла массовая акция в поддержку русскоговорящих граждан. Тогда более 300 человек собрались на площади в центре города. Митингующие обвинили власти Германии в том, что русских и русскоязычных граждан в последнее время подвергают травле в Берлине и других городах страны. Они также отметили, что растет не только «официальная» агрессия, но и бытовой уровень нетерпимости к русским.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Также на начало проведения спецоперации повлияла обострившаяся в середине февраля ситуация в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Тогда Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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