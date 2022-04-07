В Германии увеличилось число преступлений против выходцев из России

В Германии с начала специальной операции РФ по защите Донбасса выявили 383 преступления против выходцев из России. Об этом 7 апреля сообщила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

«В основном это оскорбления, порча имущества, но также и акты насилия. Для нас ясно: мы защищаем всех людей в нашей стране», — уточнила Фезер в интервью медиагруппе Funke.

По ее словам, преступления совершались и против выходцев с Украины, но их было в два раза меньше — зафиксирован 181 случай.

К началу недели, как отмечала в понедельник, 4 апреля, Фезер, в отношении граждан российского происхождения было выявлено 308 преступлений, в 15 из них речь шла об актах насилия.

Во вторник, 5 апреля, сообщалось о травле русского мальчика за этническую принадлежность в Лиссабоне. С конца февраля ребенок стал жаловаться на травлю в школе со стороны одноклассников. С каждым днем ситуация продолжала осложняться, пока однажды его не закидали камнями, рассказала «Известиями» мать школьника.

На фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса многие российские политики и рядовые граждане заявили о нарастающем градусе русофобии в мире. На это в конце февраля указывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, как заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам России.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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