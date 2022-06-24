В Германии назначили уполномоченного по правам русских

21 июня в ходе заседания фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге депутат Евгений Шмидт был назначен уполномоченным по правам русских в Германии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Теперь к нему можно будет обратиться в случае дискриминации и нарушения прав сограждан с целью улучшения и усиления поддержки русскоязычных граждан вплоть до оказания юридической помощи. В рамках своей деятельности он также запустил НКО против дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан Германии.

«Наша общественная организация будет бороться с русофобией всеми доступными средствами. Каждый, кто пострадал от таких преступлений, сможет получить консультацию и поддержку. Мы будем активно действовать против всех, будь то обыкновенный гражданин или чиновник, представитель власти или политик, если они нарушат сплоченность в нашем обществе. (...) Мы будем стремиться к тому, чтобы Германия и в будущем сохраняла свою достойную международную репутацию правового государства», — говорится в заявлении учредителей некоммерческой организации.

Шмидт неоднократно критиковал политику Берлина и выступал за снятие ограничений против России. Например, в конце января он заявил «Известиям», что угрозы НАТО о введении очередных санкций в отношении Москвы не способствуют деэскалации.