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В бундестаге раскритиковали «беспрецедентные санкции» НАТО против РФ

Депутат бундестага Шмидт раскритиковал решение НАТО ввести против России «беспрецедентные санкции»
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Угрозы Североатлантического альянса (НАТО) о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации. Об этом во вторник, 25 января, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт.

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«Угрозы введения очередных антироссийских санкций со стороны стран НАТО не способствуют деэскалации напряжения в Европе. Западу следует признать, что санкционная политика в отношениях с Россией не принесла до сих пор абсолютно никаких результатов и способствовала исключительно увеличению напряжения в отношениях с Москвой, а также привела к значительным убыткам для собственных экономик», — подчеркнул он.

Шмидт также отметил, что странам НАТО следует научиться разговаривать с Россией не с позиции силы и угроз, а на языке дипломатии, как с равноправным партнером.

Ранее в этот день стало известно, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, заявления о «беспрецедентных санкциях» лишь накаляют ситуацию и способствуют истерии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

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