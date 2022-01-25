В бундестаге раскритиковали «беспрецедентные санкции» НАТО против РФ

Угрозы Североатлантического альянса (НАТО) о введении очередных санкций в отношении России не способствуют деэскалации. Об этом во вторник, 25 января, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт.

«Угрозы введения очередных антироссийских санкций со стороны стран НАТО не способствуют деэскалации напряжения в Европе. Западу следует признать, что санкционная политика в отношениях с Россией не принесла до сих пор абсолютно никаких результатов и способствовала исключительно увеличению напряжения в отношениях с Москвой, а также привела к значительным убыткам для собственных экономик», — подчеркнул он.

Шмидт также отметил, что странам НАТО следует научиться разговаривать с Россией не с позиции силы и угроз, а на языке дипломатии, как с равноправным партнером.

Ранее в этот день стало известно, что западные лидеры, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, согласились принять оперативные меры, «включая беспрецедентный пакет санкций», в случае «российского вторжения на Украину».

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, заявления о «беспрецедентных санкциях» лишь накаляют ситуацию и способствуют истерии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.