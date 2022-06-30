Россия не станет беднее после «отмены» Западом ее культуры. Об этом заявил «Известиям» в четверг, 30 июня, российский режиссер Никита Михалков, уверенный, что такими действиями другие страны себя «изуродовали».

Роль российского кино в мировой культуре звезду уже давно перестало интересовать из-за чрезмерной идеологизации всего, что так или иначе связано с искусством. Михалкову намного важнее, чтобы его соотечественники смотрели высококачественное кино.

«Должно быть сделано это, это и это, должны быть геи, цветное. И обязательно ненавидеть Россию. Эта история превращается в такую идеологию, меня это не интересует», — рассказал «Известиям» режиссер, сравнив церемонию «Оскар» с премией обкома 40-летней давности.

27 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала Европу «проснуться от антироссийского морока» и увидеть всю глупость и бесполезность попыток «отменить» русскую культуру. Она также сказала, что Россия простит Европу в случае, если та откажется от своих заранее провальных попыток «отменить русскую культуру».

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» 16 июня указала на невозможность «культуры отмены», которая в настоящий момент активно форсируется на Западе.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Антироссийские настроения в Европе возросли на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследуют две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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