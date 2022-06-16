Любимова высказалась по поводу «культуры отмены» на Западе

«Культура отмены», которая в настоящее время продвигается на Западе, невозможна. Об этом в четверг, 16 июня, заявила в интервью «Известиям» министр культуры России Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы считаем, что культура отмены невозможна — ни отмены, ни подмены. Поэтому, конечно, мы очень хотим собрать всех [на Санкт-Петербургском культурном форуме]. Он международный, это не местечковые, что говорится, радости. Мы соберем всех наших деятелей искусства, которых дискредитировали всеми этими порой скандальными высказываниями, постами в запрещенных соцсетях», — отметила она.

Министр культуры РФ выразила желание дать слово деятелям искусства: с одной стороны, дать возможность выступить, а с другой — предоставить условия для того, чтобы они могли встретиться, обсудить и поддержать друг друга, а также поговорить о том, как жить и развиваться дальше.

Ранее, 6 июня, посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры. Так, по его словам, переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского просто нельзя.

11 мая «Известия» опубликовали интервью с российским актером и режиссером Владимиром Машковым, который рассказал об отношении к спецоперации РФ и проводимой странами Запада «культуре отмены» в отношении России. Он сказал, что «театр и был задуман для того, чтобы быть с людьми в самые разные и в самые сложные моменты жизни. Когда нет места для каких-то чувств, кроме, допустим, страха, который парализует человека и не дает ему жить. Бесспорно, в театре можно получить маленький ключ к надежде, вере и в итоге к любви». Он заметил, что русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры.

13 апреля министр культуры России Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем. Она выразила надежду на то, что «мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим».

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследуют две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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