Любимова заявила о невозможности отмена российской культуры

Отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем. Об этом в среду, 13 апреля, заявила министр культуры России Ольга Любимова.

«Никакой отмены культуры быть не может. Мы просто ее сохраним очень бережно и трепетно. Это нам привычное состояние. А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим», — рассказала Любимова в эфире телеканала «Россия-24».

Министр добавил, что некоторые иностранные специалисты, несмотря на внешнее давление, остаются работать в РФ.

«Определенное количество людей и уникальных специалистов иностранных, несмотря ни на что остаются и в Санкт-Петербурге, и в Михайловском театре, и в Мариинке (Мариинский театр — Ред.), и в Большом [театре] <…> Несмотря на колоссальное давление им хочется работать с нами», — заключила глава Минкультуры.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал чистым фашизмом атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Глава государства назвал Россию жертвой «глобальной цензуры».

В тот же день директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить». Он отметил, что достижения России невозможно вычеркнуть из общечеловеческой истории.

1 марта стало известно, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Ранее Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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