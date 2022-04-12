Эксперты обсудили последствия «культуры отмены» в отношении России

«Культура отмены» существовала еще в Древней Греции, но именно сегодня она становится опасным явлением, заявил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. Об этом он рассказал 12 апреля во время круглого стола ЭИСИ.

По словам эксперта, в рамках такой формы бойкота человек, организация или целая страна исключается из всех форм взаимодействия. Он отметил, что основными способами борьбы против «культуры отмены» могут стать судебная практика, высмеивание форм проявления «кэнселлинга» и общественное единение.

Заместитель Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уточнил, что до сегодняшнего дня страна пережила три массовые волны «отмены»: во время Ливонской волны, в период Крымской войны и в начале XX века, после Революции 1917 года и Гражданской войны. По его словам, ни одна «кампания отмены» не закончилась значительными результатами для зарубежных стран.

«На протяжении всей истории Россия воспринималась в Европе через призму «свой-чужой». С учетом всех фундаментальных основ европейской культуры, в рамках которой «чужого» нужно уничтожить, а если не получается, то его нужно отменить, Россию не удалось уничтожить. Поэтому ее нужно отменить, дискредитировать, забыть. Но в любой подобной ситуации это шло только на пользу России, и создавало стимулы для мощного рывка», — заключил он.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить». Он отметил, что достижения России невозможно вычеркнуть из общечеловеческой истории. Так, среди достижений российских специалистов он перечислил телеграф, телевидение, создание первого в мире искусственного спутника Земли, космического корабля, атомной электростанции и др.

«Достижения русских стереть нельзя, иначе весь мир окажется в средневековье», — продолжил он.

По словам политолога Анны Федоровой, технологически кампания строится из того, что жителям западных стран преподносится, что отмена тотальна, и что это — единственный верный выбор.

Ранее 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что власти будут противостоять «любым попыткам затормозить развитие стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики».

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, в результате обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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