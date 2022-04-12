Переговоры Путина и Лукашенко на космодроме Восточный. Главное

В День космонавтики, 12 апреля, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области. Как прошла встреча лидеров — в материале «Известий».

Рабочий визит на космодром Восточный

Главы государств осмотрели с вертолета ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов, а также вручили государственные награды летчикам-космонавтам и пообщались с работниками космодрома.

Также в этот день стало известно, что в строительстве космодрома Восточный будет принимать участие и Белоруссия. Лукашенко заявил, что это свидетельствует о высочайшем уровне доверия со стороны Москвы. Минск уже готов в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов, отметил он. Путин, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время подпишет закон, позволяющий белорусским рабочим и специалистам участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный.

«Еще одно перспективное направление — привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории РФ, в том числе на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский», — заявил он, подчеркнув, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.

Переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры Путина и Лукашенко прошли на космодроме в формате «один на один». Главы государств беседовали почти три часа. Лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества, противодействие санкциям, а также ситуацию на Украине.

Пресс-конференция по итогам переговоров

О переговорах Москвы и Киева

На пресс-конференции по итогам встречи Путин рассказал, что проинформировал Лукашенко о спецоперации по защите Донбасса и о ходе переговоров с украинской стороной. Он отметил, что начать диалог с Украиной стало возможным во многом благодаря Лукашенко.

«Начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря личным усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит и для дальнейших контактов», — отметил президент РФ.

По словам Путина, в настоящее время Киев «отошел от стамбульских договоренностей» и переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

«Украинская сторона опять что-то изменила — я пока этих изменений не знаю. Но пока непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех. И пока этого не будет, спецоперация будет продолжаться до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — заявил президент.

О ситуации в Буче

Путин заявил, что в украинской Буче организован такой же фейк, какой был подготовлен Западом в отношении химоружия в Сирии. Он также рассказал, что Лукашенко передал ему документы, касающиеся провокации в этом украинском городе. По мнению Лукашенко, это является провокацией Великобритании.

«Мы сегодня подробно обсуждали «психологическую спецоперацию» в Буче, которую провели англичане. Если вам надо адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию. Если нет, то мы можем в этом плане помочь», — заявил белорусский президент.

Путин также обратил внимание на мировую реакцию касательно этой ситуации. Он напомнил, что часто ведет переговоры с коллегами из разных стран и в ходе общения его часто спрашивают о Буче.

«Я спрашиваю — а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто под самую землю был уничтожен американской авиацией? Там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было!», — рассказал он, подчеркнув, что в ответ был лишь тишина.

«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии! Когда изображали применение химоружия правительством Асада. Потом выяснили, что это фейк! Такой же и в Буче», — заявил Путин.

Сотрудничество России и Белоруссии

Путин рассказал, что обсудил в ходе переговоров с Лукашенко защиту западных границ двух стран, ход военно-технического сотрудничества и планы совместных учений. Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

«Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», — подчеркнул Путин. Он также подчеркнул, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался: промышленность и финансовая система страны работают.

Путин отметил, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые всегда готовы подставить плечо, и это отношение не изменилось.

«Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитию наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», — отметил глава государства.

По его словам, Украина, Белоруссия и Россия — это триединый народ. И то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, но «у России не было выбора».

О противостоянии

Лукашенко считает, что если бы Россия запоздала со спецоперацией, то по ее территории был бы нанесен «сокрушительный удар». Так он подвел к тому, что холодная война не закончена.

«Мы когда-то решили, что холодная война закончена, та страница перевернута и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Запад так не думал. Не уничтожили они нас тогда, решили попробовать теперь», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, США хотят задействовать Польшу и Прибалтику в противостоянии с Белоруссией на фоне спецоперации РФ. Он отметил, что Штатам уже стоит обратить внимание на события недалекого прошлого, когда одна страна в Европе пыталась установить свой новый порядок.

«Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 1930–1940-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы, деды и прадеды тогда выстояли, в итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент также добавил, что мир уже никогда не будет прежним.

«Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. На Западе, кстати, никогда не питали на этот счет иллюзий», — заявил он.

О ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса

Путин выразил признательность российским военным, участвующим в специальной операции по защите Донбасса.

«Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные опасные задачи в Донбассе, на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», — сказал он.

По словам президента РФ, спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий.

​«Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», — подчеркнул президент.