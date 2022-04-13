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Президент Венесуэлы назвал фашизмом атаки на русскую культуру

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал чистым фашизмом атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Выступление политика транслировалось во вторник, 12 апреля, в эфире телеканала Venevision.

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11 апреля правительство ФРГ осудило проявления русофобии в связи с ситуацией на Украине. По словам представителя кабинета министров Германии Кристиана Хофмана, происходящее на Украине не относится к русскоязычному населению в Германии.

19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Дипломат надеется, что в Европе «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

Сообщается, что агрессия русофобов выражается не только словесно, но и доходит до физической расправы. Также агрессоры портят имущество россиян.

11 марта в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Такие тенденции являются очень опасными, подчеркнул он.

3 апреля в столице Венесуэлы Каракасе прошла акция солидарности с Россией. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие граффити с изображениями российского президента Владимира Путина и бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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