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Американский посол признал невозможность «отмены» русской культуры

Посол США в Москве Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского невозможно. Такое мнение 6 июня выразил посол США в Москве Джон Салливан.

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«Мы не можем стереть историю, мы не можем убрать Толстого с книжных полок или перестать исполнять Чайковского. Я всё-таки лучше думаю о культурных связях между нашими людьми и нашими странами», — цитирует его ТАСС.

Однако, отметил дипломат, для того, чтобы наладить отношения, потребуется очень много усилий. Посол подчеркнул, что разрыв культурных связей между странами его «по-настоящему расстраивает».

Салливан рассказал, что в 1989 году, когда он впервые оказался в Москве, американские товары были чем-то экзотическим.

«Когда же я приехал сюда 30 лет спустя, они уже были совершенно обычными, а теперь американские товары скоро снова станут чем-то инородным», — посетовал посол.

При этом, он подчеркнул, что полный разрыв двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки невозможен. Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт. Днем ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что у между Москвой и Вашингтоном сейчас фактически нет контактов.

17 мая Песков сказал, что ему порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на всё, чтобы не дать стране развиваться. Однако он подчеркнул, что РФ невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

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