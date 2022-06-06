Посол Салливан исключил полный разрыв отношений РФ и США

Полный разрыв двусторонних отношений между Россией и Соединенных Штатами Америки невозможен. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил американский посол в РФ Джон Салливан.

Напротив, дипломат акцентировал внимание на необходимости поддерживать контакт.

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа», — рассказал он в беседе с ТАСС.

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