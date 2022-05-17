Песков заявил о готовности Запада на все, чтобы не дать России развиваться

Россия пыталась «докричаться» до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но не была услышана. Об этом 17 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», — пояснил он, подчеркнув, что страну невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

Песков также уточнил, что действия недружественных стран по отношению к РФ теперь правильнее называть враждебными.

Новость дополняется.