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Голикова указала на бессмысленность попыток отмены русской культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Европа должна «проснуться от антироссийского морока» и увидеть, что все попытки коллективного Запада отменить русскую культуру являются глупыми и бесполезными, так как она — часть мировой культуры. Такое заявление сделала в понедельник, 27 июня, вице-премьер Татьяна Голикова на открытии выставки «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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«Сегодня, к сожалению, ряд западных стран пытается отменить русскую культуру и российское искусство, но это глупая и бесполезная затея. Русские композиторы, писатели, художники являются частью мировой культуры. Отменить их невозможно, потому что это значит отменить часть себя», — выразила свою позицию Голикова.

Она также сказала, что Россия простит Европу в случае, если та откажется от своих заранее провальных попыток «отменить русскую культуру».

«Всё пройдет, пройдут трудные времена. Мы очень надеемся, что Европа проснется от антироссийского морока и удивится сама себе, потому что невозможно отменить русскую, российскую культуру. А мы, наверное, простим и снова пойдем на поиск удивительных произведений искусства, например, на Монмартр», — добавила политик.

Министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» 16 июня указала на невозможность «культуры отмены», которая в настоящий момент активно форсируется на Западе.

Ранее, 6 июня, посол США в Москве Джон Салливан признал невозможность «отмены» русской культуры. Так, по его словам, переписать историю, не читать книги Льва Толстого, не исполнять произведения Петра Чайковского просто нельзя.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Антироссийские настроения в Европе возросли на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследуют две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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