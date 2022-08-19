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Директор «Русских сезонов» указал на востребованность артистов из РФ в мире

Директор «Русских сезонов» рассказал о востребованности российских артистов за рубежом
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Директор международного культурного проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев рассказал в интервью «Известиям», какие страны значатся в гастрольных графиках прославленных российских коллективов вместо Европы и США.

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Появившись впервые во Франции благодаря Сергею Дягилеву более 100 лет назад, «Русские сезоны» сохранили традиции мецената и до недавнего времени. Но «культура отмены» оставила без российского искусства Лазурное побережье. Теперь наши артистов ждут в других странах и континентах.

«Зачем себя ограничивать, мир же большой, — говорит Алексей Лебедев. — Это и Латинская Америка, и Африка, и Азия, и страны СНГ, и Россия. Сегодня нам трудно поехать с выступлениями или организовать мероприятия, скажем, в Каннах. Но от этого русская культура точно не пострадает. А вот Канны уже поредели, потому что во время проведения любых мероприятий, не только наших, среди зрителей было немало наших соотечественников».

Директор «Русских сезонов» уверен: пройдет совсем мало времени, былые партнеры сами придут и попросят: «А можно и нам Мариинский театр?» Лебедев считает, что никто никогда не отменял Россию и не отменит ее сейчас.

«Известия» уточнили, есть ли заявки от иностранных партнеров, которые ждут изменения политической обстановки, но форсировать события пока не готовы.

«С большинством партнеров мы поддерживаем дружеские отношения. Были единичные случаи, когда нам писали что-то вроде: «Все вы — негодяи! Больше не звоните, не пишите и не приезжайте в наш город, в нашу страну». Но таких единицы. Многие руководители творческих институций подписаны на наши новости. Как модно говорить, лайкают наши публикации. Нормальные люди. Понимают, что и это пройдет», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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