Споем наши: Большой переходит на российских авторов

Под занавес сезона ГАБТ 22 июля традиционно объявил о грядущих премьерах, стратегических планах и гастрольных направлениях. Среди магистральных трендов — выступления «Донбасс Оперы» в сентябре, импортозамещение в репертуаре, сотрудничество с легендами и договоренности с правообладателями. «Известия» побывали в главном театре и оценили возможности труппы.

Оперный колосс

Несмотря на все сложности, оперативные изменения в работе ГАБТа, сезон состоялся. Ведь только полгода Большой работал с аншлагами, а до января из-за пандемии театр заполнялся с ограничениями. Пришлось переверстать планы и настроить коллектив на более радужную перспективу. Теперь ГАБТ планирует новый сезон.

Несмотря ни на что невероятно сложный 246-й оказался творчески интересным и порадовал поклонников большим количеством премьер. Даже пандемия не помешала приезжать в Москву мировым звездам оперной и балетной сцены. Состоялись конкурсы Operalia Пласидо Доминго, The Competizione dell` Opera, а также с успехом прошел и Dance Inversion. Да и санкциями не всех напугали. Так, в июне в Большом театре прошел XIV Международный конкурс артистов балета.

Споем наши Участники гала-концерта лауреатов XIV Международного конкурса артистов балета в честь 95-летия Юрия Григоровича на сцене Государственного академического Большого театра России в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но время диктует свои правила. Если прошлый сезон восхищал постановками Моцарта, Равеля, Штрауса, Сальери, Доницетти, то в этом сезоне ГАБТ сконцентрируется на отечественных авторах.

— Большой, будучи национальным театром страны, всегда считает своим приоритетом исполнение отечественной музыки , — сказала «Известиям» пресс-секретарь ГАБТа Катерина Новикова. — Но в нашем репертуаре уделяется внимание и мировой классике. Так, в новом сезоне планируется премьера шедевра Джузеппе Верди — оперы «Трубадур».

Первой оперной премьерой на Новой сцене в декабре будет «Демон» Рубинштейна , рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Эта опера не так часто идет в театрах. Постановка Владиславса Наставшевса. По словам гендира, будут заняты новые голоса.

Следующая премьера будет отдана мастерам, ведущим солистам. В марте на Исторической сцене Роман Феодори поставит оперу «Трубадур» Верди. К 150-летию Сергея Рахманинова запланирован ряд работ. Концертная программа в Бетховенском зале, где солисты театра исполнят романсы великого русского композитора. Хор ГАБТа исполнит «Колокола» на Исторической сцене. В планах — концертное исполнение оперы «Алеко» и Симфония № 2 Рахманинова. На Новой сцене в июле 2023 года поставят одноактную оперу «Франческа да Римини». Для полноценности представления ее соединят с оперой, которую никогда прежде не ставили в Москве, — «Флорентийской трагедией» Цемлинского.

Свои люди

В марте вслед за хореографом Алексеем Ратманским Большой театр покинул и его музыкальный руководитель и главный дирижер Туган Сохиев. До сих пор на его должность никто не назначен. Найти достойную кандидатуру — решение не одного дня и даже не года. Как сказал Владимир Урин, Большой театр начинает сотрудничать с молодыми дирижерами. Если раньше большую часть репертуара вел сам руководитель, то сейчас делается ставка на «новеньких». Они осилят текущий репертуар и возьмутся за новые постановки.

— У нас серьезный корпус штатных дирижеров, кто обеспечивает музыкальную составляющую Большого театра, — говорит гендиректор. — Сорокин, Клиничев, Гришанин, Богорад. Отсутствие сегодня музыкального руководителя театра поставило перед нами серьезный вопрос о необходимости приглашения других дирижеров. Контракты подписаны с Артемом Абашевым, Станиславом Кочановским, Константином Чудовским, Дмитрием Матвиенко, Филиппом Селивановым, Дмитрием Лиссом. Они будут привлечены к обсуждению репертуарной политики. А затем, не торопясь, будет решено, кто из дирижеров Большого сможет взять на себя музыкальное руководство театром.

Споем наши Руководитель балетной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Махар Вазиев, генеральный директор ГАБТа Владимир Урин и начальник пресс-службы ГАБТа Катерина Новикова (слева направо) на пресс-конференции Большого театра, посвященной новому сезону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Планы театра составляются за три года до их оглашения. В них было место и иностранным постановщикам, дирижерам, артистам. Однако нынешняя политическая ситуация и нарушенная логистика отменили приезд в Москву западных коллег.

— Большинство понимает ситуацию и ведет переговоры с нами о переносе сроков, — внес ясность генеральный директор. — Сейчас мы вынуждены перенести сроки постановок, для того чтобы те проекты, которые мы придумали, которые хотели осуществить, всё же увидели свет. Предварительно намечают работу на 2024, 2025, 2026 годы. Наши коллеги не рвут связи с Большим театром. И как только изменится логистика, всё восстановится.

В пресс-службе театра «Известиям» сообщили, что в рамках действующих соглашений ГАБТ урегулировал все права по исполнению спектаклей текущего репертуара театра.

— Когда имеющиеся договоры закончатся, станет понятно, удастся ли нам продлить лицензии на те спектакли , которые мы захотим сохранить в нашей афише , — пояснили в Большом.

«Нуреев» возвращается

В мае ГАБТ принял решение, которое взбудоражило балетоманов: из афиши пропал «Нуреев», постановка режиссера Кирилла Серебренникова и хореографа Юрия Посохова. Причиной тому — обращения граждан, что нецелесообразно показывать этот балет в дни празднования Великой Победы. Театр согласился. На время или навсегда пропал «Нуреев» из афиши?

— Спектакль остается в репертуаре театра, — успокоил Владимир Урин. — Мы очень надеемся, что он будет поставлен в афишу следующего сезона.

А Юрий Посохов недавно выпустил на сцене ГАБТа премьеру в рамках проекта Postscript 2.0. Хореограф живет за рубежом, но никогда не отказывается работать с Большим. В планах Посохова — балет «Пиковая дама» на музыку Чайковского и Красавина.

Споем наши Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Балетная труппа тоже ударно поработала. Выпущен спектакль «Мастер и Маргарита», три одноактных балета, которые должны были выйти в предыдущие сезоны. По просьбам зрителей народный артист СССР Владимир Васильев восстановил свой спектакль «Анюта».

— Кроме всего прочего сезон был заметным на открытие актерских имен, — заметил руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. — Мы открываем возможности актеров, о которых даже не подозревали, не предполагали. Этот вселяет надежду, что очень многого мы с ними должны сделать.

Драмбалету предпочтут классику — еще одно обещание Махара Вазиева.

— За недавнее время репертуар пополнился, например, такими яркими и сложными работами, как «Анна Каренина» и «Зимняя сказка». И если их ставят в афишу, то лишний раз не показывают классику. Труппа переживает, говорят, что растренируется. Поэтому в новом, 247-м сезоне планируем балет «Шопениана» в хореографии Михаила Фокина . Петербуржцы Наталья Большакова и Вадим Гуляев, которые замечательно танцевали его прежде, помогут восстановить этот спектакль.

Настоящее торжество танца вернется в Большой в виде балета «Пахита», который поставил Юрий Бурлака. А первым ярким событием 247-го сезона станет юбилей народной артистки СССР Марины Кондратьевой. Балерина, педагог уже 70 лет служит этой сцене. 21 сентября в ее честь состоится балет «Лебединое озеро».

Большой на Яузе

Решается вопрос, когда начнется реальная реконструкция Камерной сцены Большого театра. Сроки пока неясны.

— Проект уже прошел экспертизу, получил положительное заключение, и мы готовы к строительству, — говорит Владимир Урин. — Как только определят сроки и объем финансирования, Камерная сцена переедет с Никольской на площадь Журавлева, где продолжит работу во «Дворце на Яузе». Там ли или пока на старой сцене, но запланирована постановка оперы Верстовского «Аскольдова могила».

Тем временем Большой готовится к гастролям по российским городам. Если раньше поклонники русского балета и оперы старались попасть на выступление ГАБТа на самых престижных европейских и американских сценах, то теперь им стоит обратить свои взоры на восток, если получится. Театр запланировал свои выступления в Якутске, Челябинске, Казани, Калининграде.

Споем наши Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В свою очередь, с гастролями в Москве уже 27 июля ждут Красноярский театр оперы и балета им. Д. Хворостовского. В октябре — Большой театр Беларуси, в декабре — Якутский театр оперы и балета, в мае —«Астана Опера». А «Донбасс Опера» в рамках фестиваля «Видеть музыку» представит на прославленной сцене оперу «Пиковая дама» и балет «Пер Гюнт» в сентябре.