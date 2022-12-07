Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Есть необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных. Об этом заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (за утечку персональных данных). Что касается оборотных штрафов и уголовной ответственности, я так понимаю, что вы говорите об уголовной ответственности за незаконный оборот (украденных данных), ведь те, кто использует эти данные, они должны знать и понимать, что они используют украденные данные», — отметил президент.

Путин также добавил, что необходимо в этой сфере принять взвешенные решения, которые будут соответствовать интересам граждан страны.

«Нужно подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут препятствием для развития соответствующих, очень нужных для государства информационных технологий», — резюмировал глава России.

Ранее 7 декабря Владимир Путин заявил о том, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человек в цифровом пространстве. Кроме того, по словам российского лидера, разработан и план мероприятий по реализации данного проекта.

В сентябре в Минцифры сообщили, что готовят законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных на компенсацию пострадавшим. В ведомстве добавили, что после принятия документа об оборотных штрафах компании задумаются о том, что вкладывать средства в безопасность для них выгоднее, чем платить штрафы.

Еще 19 августа сообщалось, что Минцифры и ряд крупных IT-компаний рассматривают возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, которые стали жертвами утечки баз данных. Планируется, что средства в фонд будут поступать из штрафов компаний, которые допустили утечки. При этом эксперты считают, что инициативу необходимо проработать.

В июне Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Согласно закону, операторы обязаны незамедлительно уведомлять уполномоченные органы власти об утечке персональных данных пользователей.

6 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.