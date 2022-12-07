Путин сообщил о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве

Президент России Владимир Путин 7 декабря заявил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человек в цифровом пространстве.

«Отрадно, что ваша активность не снижается по тем направлениям, которые совет постоянно держит в фокусе своего внимания: образование, здравоохранение, экология, права детей, процесс цифровизации», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он упомянул о том, что знает о завершении работы правозащитников над концепцией о правах граждан в цифровом пространстве. Кроме того, по словам российского лидера, разработан и план мероприятий по реализации данного проекта.

В сентябре в Минцифры сообщили, что готовят законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных на компенсацию пострадавшим.

В июне Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Согласно закону, операторы обязаны незамедлительно уведомлять уполномоченные органы власти об утечке персональных данных пользователей.

В декабре 2021 года Путин заявил, что утечек персональных данных россиян слишком много. По словам главы государства, необходимо изучить возможности для разработки дополнительных мер регулирования в данной сфере и навести порядок в вопросе слежки за россиянами, которую ведут интернет-платформы.