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Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Соответствующий документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, операторы обязаны незамедлительно уведомлять уполномоченные органы власти об утечке персональных данных пользователей. Сообщить об этом необходимо в течение суток с момента выявления утечки.

Трансграничная передача данных может быть ограничена или запрещена с целью защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан, а также в интересах обороны и безопасности государства. При этом уточняется, что мораторий не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья и жизненно важных интересов.

Госдума приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных граждан РФ, а также ужесточение требований к операторам обработки таких данных, ранее, 6 июля.

В начале июня «Известия» сообщили, что законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» готовят к внесению в Госдуму. Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также в других информационных системах идентификации.

Речь идет о сборе и хранении информации, за противозаконные действия с которой должностным лицам будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В конце мая сообщалось, что Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предусматривает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3% в случае, если компания попытается скрыть инцидент.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными пользователей из РФ стало известно ранее, 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией в том числе из ВТБ, «Билайна», ГИБДД, СДЭК, Wildberries и других источников.

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