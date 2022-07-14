Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Соответствующий документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, операторы обязаны незамедлительно уведомлять уполномоченные органы власти об утечке персональных данных пользователей. Сообщить об этом необходимо в течение суток с момента выявления утечки.

Трансграничная передача данных может быть ограничена или запрещена с целью защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан, а также в интересах обороны и безопасности государства. При этом уточняется, что мораторий не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья и жизненно важных интересов.

Госдума приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных граждан РФ, а также ужесточение требований к операторам обработки таких данных, ранее, 6 июля.

В начале июня «Известия» сообщили, что законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» готовят к внесению в Госдуму. Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также в других информационных системах идентификации.

Речь идет о сборе и хранении информации, за противозаконные действия с которой должностным лицам будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а юридическим — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В конце мая сообщалось, что Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предусматривает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3% в случае, если компания попытается скрыть инцидент.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными пользователей из РФ стало известно ранее, 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией в том числе из ВТБ, «Билайна», ГИБДД, СДЭК, Wildberries и других источников.