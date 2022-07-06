Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян

Госдума на пленарном заседании 6 июля приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных граждан России и ужесточение требований к операторам обработки таких данных.

Закон обязует операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

В начале июня «Известия» сообщили, что законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» готовят к внесению в Госдуму. Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также в иных информационных системах идентификации.

Речь идет о сборе и хранении информации, за противозаконные действия с которой должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В конце мая стало известно, что Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее, 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.