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В КоАП предложили внести штрафы за утечку биометрических данных

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ» готовят к внесению в Госдуму. Документ предлагает ввести административную ответственность за нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также в иных информационных системах идентификации, узнали «Известия».

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Речь идет о сборе и хранении информации, за противозаконные действия с которой должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей.

Если к обработке биометрических данных физлиц в финансовом секторе или государственных структурах будет допущена организация без аккредитации, то наказание будет более суровым. Для должностных лиц оно составит от 300 до 600 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В Минцифры разработку законопроекта «Известиям» подтвердили. Там уточнили, что законопроект устанавливает ответственность для должностных и юрлиц за нарушение норм обработки (включая сбор и хранение) биометрических персональных данных, а также нарушение порядка применения информационных технологий для идентификации и аутентификации физлиц.

«Специальные нормы административного законодательства для возможности привлечения таких лиц к ответственности сейчас отсутствуют. Введение административной ответственности в таких случаях целесообразно, потому что подобные действия могут нанести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что законопроект может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию текущего года.
В нижней палате «Известиям» сообщили, что готовы инициативу поддержать.

Подобнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отвечать по пальцам: в КоАП внесут штрафы за утечку биометрических данных»

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