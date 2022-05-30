Реклама
Прямой эфир
Экономика
В правительстве указали на стабилизацию экономики РФ в условиях санкций
Мир
В Донецке автомобиль пробило кассетным снарядом украинской ракеты «Смерч»
Мир
Власти Франции предложили Киеву переименовать Московскую улицу
Мир
Полиция задержала более 100 демонстрантов в Ереване
Политика
В ГД заявили о наплевательском отношении НАТО к призывам не расширяться на восток
Мир
Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Мир
США не будут поставлять Украине способное бить по территории РФ оружие
Экономика
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Мир
ЕС намерен исключить поставки трубопроводной нефти из РФ из-под эмбарго
Мир
Штаб ДНР заявил о продвижении войск республики в сторону Славянска
Мир
Порошенко с третьего раза смог покинуть Украину

Минцифры согласовало законопроект о новых штрафах за утечку личных данных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает «Коммерсант».

Доставка беды: как произошла утечка данных клиентов Delivery Club
Персональную информацию о пользователях популярных сервисов могут использовать спамеры и мошенники

По данным издания, 26 мая в министерстве прошло обсуждение инициатив по ужесточению ответственности компаний и физических лиц за утечку и распространение персональных данных. Отмечается, что законопроект о введении оборотных штрафов в отношении компаний, допустивших утечку данных своих клиентов, находится в финальной стадии. Инициатива предполагает, что нарушители могут быть оштрафованы на 1% от годового оборота.

При этом оборотный штраф может вырасти до 3% в том случае, если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток.

По словам эксперта по информационной безопасности, члена ассоциации юристов Евгении Мешковой, тенденция выявленных утечек персональных данных в России обусловлена тем, что у таких компаний как Delivery Club и «Яндекс» не все риски информационной безопасности являются допустимыми, и не все угрозы информационной безопасности локализованы.

«Когда персональные данные заказов Delivery Club и «Яндекс» с привязкой к банковской тайне о наличии счета в том или ином банке, а также геолокации сделанных заказов оказываются в открытом доступе в сети Интернет, возникает реальная возможность, например, раскрытия частной жизни граждан о том, в какое время и по какому адресу они делают заказы и относительно чего, почему, например, это не домашний адрес, и не рабочий адрес в выходные дни или в нерабочее время <...> Частная жизнь граждан должна находиться под охраной согласно действующим конституционным гарантиям в Российской Федерации», — подчеркнула она в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, решением может стать пересмотр модели угроз безопасности информации и модели нарушителя в компаниях. Кроме того, она рекомендовала компаниям сосредоточиться на обеспечении технологического суверенитета используемой архитектуры компьютерных сетей передачи информации и вычислительных технологий, включая системы управления базами данными и защищенные хранилища.

«Если утечка происходит при компьютерной атаке на инфраструктуру, информационные системы Яндекс, Delivery Club, граждане никак не могут защитить свои персональные данные, так как их персональные данные переданы в системы, не подлежащие контролю со стороны граждан. Когда данные уходят в открытый доступ, в сеть Интернет, единственное, что можно сделать, — это ограничить дальнейшее распространение данных по сети. Для этого гражданам необходимо в случае обнаружения своих данных в сети незамедлительно обращаться в Роскомнадзор, уполномоченный осуществлять блокировку сайтов, и правоохранительные органы», — добавила Мешкова.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, в свою очередь, добавил, что число утечек увеличивается со временем. Связано это с тем, что в мире активно развивается цифровая экономика, онлайн-продажи, а компании повсеместно используют технологии, где пользователи или клиенты вносятся в базы. Таким образом, растет и важность клиентских баз в бизнесе: кража личной информации означает, что коммерческие интересы конкретной компании находятся под ударом.

«Это и есть главный смысл работы хакеров, которые такие базы похищают (они обычно требуют выкуп у корпораций, чтобы не сливать данные в общий доступ). Это еще и наносит серьезный урон репутации бизнеса, ведь клиенты делают вывод, что компания не может защитить персональные данные граждан, они могут уйти к конкурентам. Подсчитано, что в среднем после утечки базы бизнес теряет более 4 млн долларов. В некоторых случаях, когда бизнес полностью построен на работе в сети, такие утечки могут привести к еще более высоким материальным потерям или даже банкротству», — подчеркнул Самойленко.

Как отметил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, в случае утечки личных данных конкретной личности, этот человек должен иметь право на компенсацию реального ущерба, который ему был причинен, а также на компенсацию за те неудобства, которые были вызваны разглашением его персональных данных.

О появлении новых данных в карте с утекшими данными российских пользователей стало известно ранее 18 мая. Так, ресурс пополнился информацией из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Кроме того, в карту добавили перечень персон с их персональными данными. Злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. До этого, 23 марта, Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными компании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022