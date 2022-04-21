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Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей после утечки данных

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Мировой судья судебного участка №101 района Замоскворечье в Москве оштрафовал компанию «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда столицы в четверг, 21 апреля.

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«ООО «Яндекс.Еда» назначено административное наказание в размере 60 тыс. рублей», — сказала пресс-секретарь суда Анна Днепрова агентству городских новостей «Москва».

1 марта компания сообщила, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей, передает НСН.

По итогам внутренней проверки «Яндекс» ужесточил подход к хранению информации, в том числе связанной с заказами, и обещал обеспечить ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платежной информации, логинов и паролей. По информации пресс-службы, все пользователи были уведомлены об утечке данных, компания также обратилась в правоохранительные органы.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

24 марта инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко рассказал «Известиям», как можно обезопасить себя после утечки данных из сервиса «Яндекс.Еда».

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