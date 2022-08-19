В России могут создать фонд компенсаций пострадавшим от утечки данных

Минцифры и ряд крупных IT-компаний рассматривают возможность создания фонда материальной компенсации для граждан, которые стали жертвами утечки баз данных. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что средства в фонд будут поступать из штрафов компаний, которые допустили утечки. Эксперты считают, что инициативу необходимо проработать.

«Нужно определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали», — уточнили в Минцифры.

Накануне сообщалось, что в российском сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club произошла утечка персональных данных, компания оштрафована на 80 тыс. рублей.

До этого, 6 августа, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после утечки данных пользователей сервиса доставки «Яндекс Еда», которая произошла в марте этого года.

Ранее, 18 мая, стало известно, что в опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс Еды» добавили новую информацию из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

После инцидента депутаты Госдумы разработали поправки в законодательство, которыми предлагается ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

30 мая сообщалось, что Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.