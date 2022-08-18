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Суд оштрафовал Delivery Club на 80 тыс. рублей за утечку данных

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В российском сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club произошла утечка персональных данных, компания оштрафована на 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Савеловского суда Москвы в четверг, 18 августа.

Доставка беды: как произошла утечка данных клиентов Delivery Club
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«ООО «Деливери Клаб» назначен административный штраф в размере 80 тыс. рублей», — отметили в суде.

Утечка данных с фамилиями, именами, зашифрованными паролями, адресами электронной почты и телефонами курьеров Delivery Club уже фиксировалась в мае. Тогда служба безопасности Delivery Club объявила об утечке данных о заказах клиентов и заверила, что банковских реквизитов утечка не коснулась.

18 июля Роскомнадзор сообщил о том, что сервису грозит штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение законодательства о персональных данных.

Delivery Club инициировал внутреннее расследование.

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