СК РФ возбудил дело против сервиса доставки «Яндекс Еда» после утечки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сервиса доставки «Яндекс Еда» из-за утечки данных пользователей в марте этого года. Об этом в субботу, 6 августа, РБК сообщил адвокат Саркис Дарбинян.

«По факту разглашения личных данных пользователей «Яндекс Еды» возбуждено уголовное дело… по трем статьям: ч. 1 ст. 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч. 3 ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»); ч. 2 ст. 273 («Создание, использование и распространение вредоносных программ»)», — сказал юрист.

По словам Дарбиняна, пользователи сервиса могут быть признаны потерпевшими по факту утечки данных.

Запрос о возбуждении уголовного дела направил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов, который заявил, что обратился в СК, потому что был нанесен ущерб гражданам. Он пояснил, что персональные данные пользователей сервиса могли оказаться у преступников.

«Это ненормально, когда крупнейшие сети не могут обеспечить безопасность своих клиентов», — подчеркнул он.

Ранее, 18 мая, стало известно, что в опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс Еды» добавили новую информацию из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

После инцидента депутаты Госдумы разработали поправки в законодательство, которыми предлагается ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.