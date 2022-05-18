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Слитая карта данных «Яндекс.Еды» пополнилась новой информацией

Слитая карта данных «Яндекс.Еды» пополнилась сведениями из ГИБДД, Wildberries и ВТБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В опубликованную в марте карту с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еды» добавили новую информацию из ГИБДД, «СДЭКа», Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. Об этом сообщает новостной портал Forbes.

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По его данным, ресурс также пополнился перечнем публичных персон с их персональными данными. Так, злоумышленники добавили туда номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Светланы Кривоногих, Петра Дерипаски и еще 30 человек.

При этом Avito, Wildberries и «Яндекс.Еда» опровергли утечку данных пользователей, тогда как другие сервисы не комментировали информацию. Есть версия, что авторы сайта собрали все прошлые утечки данных в одном месте, пишет «Газета.Ru».

Сами хакеры утверждают, что целью карты является обеспечение возможности для россиян проверить, есть ли их данных в утекших базах.

«Все больше информации попадает в руки преступников, которые могут воспользоваться ею с целью запугивания или обмана. Чтобы понимать риски, вы можете проверить, какая персональная информация о вас уже есть у мошенников и уголовников», — говорится на сайте проекта.

Ранее, 21 апреля, суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных.

1 марта стало известно, что служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан. В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

После инцидента депутаты Госдумы разработали поправки в законодательство, которыми предлагается ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

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