Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена с января

Оплата труда в первичном звене здравоохранения должна быть усовершенствована, заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Я согласен, особенно это касается первичного звена здравоохранения, там точно совершенно нужно эту систему оплаты [труда] совершенствовать», —отметил он.

Путин также добавил, что с января грядущего года будут назначены дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.

«С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи. Дополнительные выплаты от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости, конечно, от того, чем человек занимается, медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет», — подчеркнул президент.

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