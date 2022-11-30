Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2023 году более чем на 8%

Уровень зарплаты работников бюджетной сферы вырастет в следующем году более чем на 8%. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации в среду, 30 ноября.

Министр отметил, что этот и другие социальные показатели заложены в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

По словам Силуанова, пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей, передает RT.

«Что касается денежного содержания военнослужащих, то всё идет в рамках решений, которые были приняты. Чуть более опережающими темпами у нас растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих — в соответствии с динамикой роста инфляции», — заключил он.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года выросли на 10%, до 20 трлн рублей.

По словам премьера, принятые системные меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике. Кроме того, благодаря ним стали возможны поддержка деятельности предприятий и целых отраслей, а также сохранение рабочих места в регионах, сообщает телеканал «360».

Мишустин отметил, что расходы бюджета увеличились на 5,5%, до 19,5 трлн рублей, в том числе из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.

При этом он обратил внимание, что предоставление материальной помощи, услуг и различных льгот стало еще более адресным.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о бесперебойном исполнении российского бюджета. Министр отметил, что по итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей.

24 ноября Государственная дума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет — самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.