Зарплаты ожидания: когда проиндексируют доходы бюджетников

Правительство в январе должно индексировать зарплаты бюджетников. Такое поручение Владимир Путин дал 30 ноября на совещании с членами кабмина . Сейчас доходы специалистов почти — но всё же не в полной мере — отвечают целевым показателям только в десяти регионах, посетовал президент. На этом фоне глава РФ призвал выделить дополнительные средства местным властям на выполнение их обязательств . В этот же день Владимир Путин дистанционно открыл несколько социальных объектов в разных уголках страны . При этом он подчеркнул, что в 2022 году в России будет установлен новый рекорд по жилищному строительству.

Доходная политика

К выполнению целевых показателей по уровню зарплат бюджетников приблизились только десять из 89 российских регионов. Однако и они делают это не на все 100% , а с небольшим отклонением, уточнил Владимир Путин. На фоне роста цен президент призвал в январе провести индексацию зарплат таких работников. Чтобы показатели были выполнены, субъектам необходимо помогать. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью получат от федерального центра дополнительную поддержку , пообещал президент.

Глава РФ поручил правительству до конца недели определить объемы помощи и затем направить средства в субъекты. Ранее, по его словам, из-за финансовой неопределенности местным властям давали поблажку в этом вопросе. Однако в итоге ситуация складывается благоприятно , подчеркнул он. На этом фоне российский лидер призвал коллег внимательно следить за зарплатами по каждой отрасли, «а лучше всего и по каждому учреждению».

Зарплаты ожидания Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытии социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ развития. 30 ноября 2022 года Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, власти должны стремиться проиндексировать зарплату выше инфляции . Сейчас, по данным Росстата, этот показатель в годовом выражении замедлился до 12,3%. При этом сенатор напомнил, что глава каждого региона ответственен за выполнение обязательств перед бюджетниками . Он не исключил, что для реализации поставленных целей необходимо ужесточить контроль за работой чиновников на местах.

Сейчас в приоритете властей — выход на реальный рост доходов , сокращение бедности и неравенства в стране в целом, напомнил президент. По итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5% , уточнил он.

— Да, годом ранее в III квартале он составлял 11%, — добавил Владимир Путин. — Так что снижение действительно небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определенная позитивная динамика есть . Ее нужно сохранить.

Кроме того, за счет адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных граждан. Согласно данным президента, этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как и ожидалось, на совещании Владимир Путин поднял и другие вопросы — в частности, стоимости перелетов в условиях санкций. Министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в этом году российские авиакомпании перевезут 94–96 млн пассажиров . Если бы не закрытие 11 аэропортов на юге страны, этот показатель был бы на 19 млн больше. Благодаря поддержке властей стоимость авиабилетов осталась на уровне 2020–2021 годов . А в высокий летний сезон средний авиатариф экономкласса даже снизился по сравнению с прошлым годом. Таких результатов, несмотря на внешние ограничения, удалось достичь с помощью субсидирования гражданской авиации. На это было направлено 172 млрд рублей, уточнил президент.

Зарплаты ожидания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Чтобы и дальше эффективно бороться с санкциями, глава Минэка Максим Решетников предложил скорректировать президентскую программу подготовки управленческих кадров . В частности, будущие чиновники должны разбираться в сфере импортозамещения и новых экспортных рынках, отметил он.

Участники встречи также затронули вопросы экологии. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в следующем году в регионе начнется строительство огромного экотехнопарка, который сможет перерабатывать отходы со всего федерального округа.

Тема вторсырья сейчас действительно очень важна, отметила, в свою очередь, вице-премьер Виктория Абрамченко. Власти стимулируют компании активнее использовать этот ресурс. Со следующего года при госзакупках, например, бумажных изделий или тротуарной плитки приоритет будет отдаваться изделиям, содержащим вторсырье, рассказала зампред правительства.

Рекорд по жилью

В этот же день Владимир Путин дистанционно поучаствовал в открытии девяти соцобъектов в разных регионах . Оценивая ситуацию в сфере строительства, президент сообщил, что Россия в этом году установит рекорд по объему нового жилья. Уже сейчас введено 87 млн кв. м . Благодаря этому 3 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, констатировал он. На фоне таких успехов президент вновь напомнил: «Нужно из трущоб людей выселять» . Эта работа, по его словам, идет с опережением.

Зарплаты ожидания 30 ноября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Несмотря на санкции, ситуация в сфере строительства стабильная, сообщил Владимиру Путину вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас по заключенным контрактам проектируется, строится и ремонтируется 24 тыс. соцобъектов , подчеркнул он. При этом вопреки внешнему давлению зампред правительства пообещал завершить многие проекты раньше срока. Это подтвердил и глава Минпросвещения Сергей Кравцов, по словам которого, санкции никак не влияют на строительство и капремонт школ.

— У нас на капитальный ремонт 334 млрд рублей в целом заложено, на строительство школ — 488 млрд, на детские садики — порядка 160 млрд. То есть это более триллиона рублей, — сообщил министр. — И сегодня уже введены в эксплуатацию такие современные школы, как мы сегодня видели, 719 — за счет национального проекта [«Образование»], порядка 200 — за счет региональных средств.

России нужно увеличивать масштаб и динамику строительства социальных объектов, добавил президент. Инфраструктурное развитие регионов сейчас находится в приоритете правительства, подчеркнул Марат Хуснуллин.

Одним из новых объектов, в частности, стала школа в Тулуне, который был сильно поврежден из-за паводков летом 2019 года . Однако сейчас, по словам местного директора школы, город расцвел.

— Главное, чтобы и рабочие места еще создавались — хорошие, качественные, чтобы заработные платы у людей были приличные , — отметил Владимир Путин.

Зарплаты ожидания 30 ноября 2022 года. Участники видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по открытию социальных объектов в разных регионах страны Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

По видеосвязи президент также пообщался с людьми, которые участвовали в открытии соцобъектов. Так, он попросил школьника из Бурятии оценить новую библиотеку. Сначала мальчик замялся. «Что говорить?» — спросил он у главы региона Алексея Цыденова. Тот дал максимально демократичный совет: «Что хочешь, то и говори».

— Очень интересно, тут есть много нового. Перестройка хорошо прошла. <…> Есть студия для монтажа, графический экран, — поделился впечатлениями мальчик.

Впрочем, не только для ученика общение с президентом оказалось весьма неожиданным. Директор нового театра из Читы переволновался и сказал, что в репертуаре есть не «Горе от ума», а «Горе без ума».

— Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов культуры других стран не только не отменяем , но и продвигаем вперед те гуманистические идеи, которые заложены в этих произведениях. Мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру, не очень , — отреагировал с ноткой иронии Владимир Путин.

Также в этот день состоялось открытие онкологического диспансера в Красноярске и новых многоквартирных жилых домов в Архангельске.