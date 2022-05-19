Школьная задача: названы города — лидеры по инвестициям в соцобъекты

Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск возглавили рейтинг российских городов по привлечению частных инвестиций в строительство и модернизацию соцобъектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом «Известиям» рассказали в Национальном центре ГЧП. Также в топ-10 попали Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск. Инвесторы участвовали в строительстве, например, школ, спортивных и досуговых центров, котельных. Реализовывать такие проекты только за счет бюджетных средств дорого, используя лишь частные вложения — слишком рискованно, указали в общественном совете при Минстрое. Поэтому инструмент ГЧП позволяет найти золотую середину, подчеркнули эксперты.

Наверху эволюции

Первые строчки в рейтинге российских городов по привлечению частных инвестиций в строительство и модернизацию общественной инфраструктуры на принципах ГЧП заняли Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск . В топ-10 также вошли Волгоград, Магадан, Пермь, Новосибирск, Барнаул, Воронеж и Новороссийск. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном центре ГЧП.

Редакция направила запросы в перечисленные города.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали 277 проектов ГЧП на 460,7 млрд рублей, уточнили в Национальном центре ГЧП. Основное число пришлось на коммунально-энергетическую (преобладают объекты теплоснабжения) и социальную сферы (объекты культуры и досуга, спорта, школы, детсады) .

— В этом году участие в рейтинге приняли уже 118 городов , хотя еще в начале их было 100. Первая сотня была сформирована из 100 крупнейших городов России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. А затем города начали в инициативном порядке подавать заявки на участие в рейтинге, — сказал «Известиям» генеральный директор Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

По его словам, в рамках исследования оценивается, насколько активно города используют механизмы ГЧП для запуска проектов и какие условия создают для инвесторов.

Развитие общественной инфраструктуры, то есть коммунальной, дорожной, социальной, в том числе модернизация изношенной существующей, — основная забота администраций всех городов, сказала член общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

По ее мнению, реализовывать такие проекты только за счет бюджетных средств слишком дорого, а лишь за счет частных — рискованно . Инструмент ГЧП же позволяет привлекать средства частных инвесторов, банков, институтов развития при поддержке субъекта или муниципалитета.

Еще один плюс механизма — возможность существенно сокращать расходы бюджетов и использовать навыки частных компаний по управлению инфраструктурой, добавила эксперт. ГЧП — один из самых оптимальных вариантов участия бизнеса в социальной и инфраструктурной политике государства, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Нижневартовск, Сургут и Южно-Сахалинск лидируют в рейтинге вполне обоснованно. Именно в этих городах высокий уровень социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности, что позволяет публичному партнеру брать на себя обязательства по соглашению о ГЧП, а частному — сделать инвестиции и получить доходность, — сказала Надежда Косарева.

Полезный тренд

Тренд на популяризацию ГЧП — это шаг к консолидации работы бизнеса и государства по оздоровлению экономики , полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у ГЧП есть все шансы обрести большую популярность среди предпринимателей и принести пользу экономике, подчеркнул он.

— Для девелопера единоличные затраты на инфраструктуру могут быть слишком высокими, а проект из-за этого нерентабельным. ГЧП или его элементы позволяют обеспечивать жилые массивы детскими садами, школами и поликлиниками, строить дороги и так далее , — отметил директор по предпроектному согласованию ГК «Гранель» Максим Словягин.

Инструмент также минимизирует риски в получении исходно-разрешительной документации , добавил он. Сейчас ГЧП развивается и совершенствуется, становясь всё более удобным для застройщиков и власти, отметил девелопер.

По мнению партнера архитектурного бюро Syntaxis Александра Старикова, ГЧП может стать хорошим бустером для развития предпринимательства. Этот подход создаст возможности для вывода таких проектов на окупаемость. Механизм позволяет взять преимущества и нейтрализовать минусы каждой из сфер, отметил он.

— Благодаря государственной поддержке появляется стабильность, правовой и финансовый фундамент, а частный инвестор, вкладывающий в проекты свои средства, делает систему более жизнеспособной и гибкой. В итоге она стремится к самоокупаемости и может динамично меняться в зависимости от внешних условий, — считает Александр Стариков.

Сегодня ГЧП — один из инструментов создания конкурентоспособности городов, и мэры, уже начавшие его внедрять, поняли потенциал, сказал член координационного совета «Деловой России» Александр Кобенко. Примечательно, ГЧП-проекты гораздо чаще, чем госзаказы, исполняются в срок и укладываются в изначально сверстанный бюджет , добавил владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

По словам Надежды Косаревой, механизмы ГЧП могут применяться и при строительстве наемных домов, квартиры в которых сдаются в аренду. Это позволит сдвинуть с мертвой точки развитие цивилизованного рынка арендного жилого фонда, указала она.