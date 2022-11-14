Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут

Правительство не поддержало законопроект фракции ЛДПР о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Об этом говорится в заключении кабмина на инициативу (документ от 26 октября есть у «Известий»). В нем отмечается, что на перерасчет потребуется 538 млрд рублей, однако, откуда можно взять эти средства, депутаты не указали. Во фракции заявили, что готовы обозначить источники финансирования, так как считают вопрос по-прежнему актуальным. По мнению экспертов, правительство может поддержать повышение пенсий, но в ближайшее время это затруднительно.

Где взять деньги

По информации «Известий», правительство отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам». Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.

В заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — отмечается в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, имевших место в период их работы.

Кабмин также отмечает, что из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств, которые относятся к распределительной составляющей бюджета ПФР. А соответственно, и к дополнительным расходам средств федерального бюджета.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этих положений потребует выделения дополнительных ассигнований в 2023 году в размере 538 млрд рублей.

«Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении кабинета министров. — С учетом изложенного законопроект правительством РФ не поддерживается».

Как сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса.

— Деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния или найти их за счет сокращения расходов. Мы убеждены, что со временем все равно придем к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться, — заявил парламентарий.

По его словам, фракция будет продолжать пытаться закрепить эти нормы в законодательстве.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать причины отклонения законопроекта. В пресс-службе кабмина подтвердили существование отрицательного заключения на законопроект и отметили, что дополнить написанное в нем нечем.

Тема индексации пенсий работающим пенсионерам поднимается довольно часто. Затрагивая этот вопрос в контексте нового бюджета, еще в мае 2022 года глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что «сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства».

Индексировать или нет?

Инициативу коллег поддерживают в «Справедливой России — За правду» и КПРФ. В разное время обе партии вносили в Госдуму свои законодательные инициативы.

— Это один из главных и приоритетных для нас законопроектов, который мы будем снова вносить, так как считаем, что пенсии работающим пенсионерам должны индексироваться так же, как и неработающим. Это наша принципиальная позиция. Мы просто требуем справедливости, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции эсеров Олег Нилов.

По его словам, пенсионеры заработали эту индексацию в течение всей своей жизни. В КПРФ также считают, что такой законопроект принимать надо.

— Есть сегодня необходимость в такой индексации. Цены на всё растут. На следующей неделе будет правительственная комиссия по бюджету, на которой мы вновь поднимем этот вопрос, — заявил «Известиям» член фракции, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Справка «Известий» В январе прошлого года вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам Владимир Путин поручил проработать кабмину. Предложения об этом должны были поступить главе государства до 1 февраля. В Совфеде тогда заявили, что готовы оперативно внести поправки в законодательство, если они поступят в парламент. О том, что такие предложения подготовлены и представлены президенту, в мае сообщил глава Минтруда Антон Котяков. При этом он отметил, что эти решения позволят снизить показатель бедности. Однако после этого вопрос на федеральном уровне не обсуждался.

По словам политолога Ильи Гращенкова, «многие россияне, вышедшие на пенсию, продолжают работать, так как им не хватает средств, поэтому это очень значимый вопрос».

— Думаю, что рано или поздно правительство это поддержит, но понятно, почему это не происходит сегодня, — пояснил эксперт.

Он отметил, что впервые за последние 30 лет в России был принят самый сложный федеральный бюджет. Причем, как подчеркнул эксперт, финансовый план был разработан с учетом дефицита. Поэтому правительство сейчас сокращает расходы, отметил Илья Гращенков.

Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В кризисных условиях 2022 года было решено провести поэтапное повышение пенсий: так, с 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января 2023 года выплаты снова увеличат — на 4,8%. То есть в среднем повышение для неработающих пенсионеров составит около 1 тыс. рублей, и общая выплата будет примерно на уровне 22 тыс.

Что же касается работающих пенсионеров, то у них ежегодно производится перерасчет пенсии в зависимости от трудового стажа.