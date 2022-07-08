Ждать и мерить: власти обсуждают новые детали пенсионной реформы

Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить долгосрочность инвестиций, обсуждается финансовыми властями , сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ходом дискуссий. Пока решение окончательно не принято. Но все понимают, что принципиально важно стимулировать граждан именно к долгосрочным накоплениям для привлечения в экономику «длинных» денег .

Работа идет

Уже к 15 июля этого года правительство и Центробанк должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан . Такое поручение по итогам инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт» дал президент Владимир Путин. Помимо создания системы гарантирования таких вложений (такой проект уже есть) глава государства дал задание определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан, а также механизм налоговых льгот .

Такая работа ведется, сообщал РБК глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. Он заявил, что ведомство разрабатывает «инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами». Правда, как отметил глава Минфина, в первую очередь это могут быть налоговые стимулы . «Вопрос софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения», — подчеркнул Силуанов, не раскрыв деталей.

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Что касается налогового стимулирования, то тут как раз все более или менее ясно. Представители Минфина неоднократно заявляли о концепции единого налогового вычета, который будет распространяться на долгосрочные продукты накопления — пенсионный, инвестиционный (ИИС, Индивидуальный инвестиционный счет, нового типа) и страховой (Долгосрочное страхование жизни). Так, планируется, что вычет в размере НДФЛ (13%) можно будет получить с максимального ежегодного взноса в 400 тыс. рублей. То есть 52 тыс. рублей .

Кстати, ранее обсуждалось, что взносы могут составить до 6% от зарплаты, а максимальный вычет достигать 120 тыс. рублей. Однако остановились на более мягком с точки зрения выпадающих доходов бюджета варианте . По словам финансиста, который пожелал остаться неназванным, такой подход ограничивает возможности людей с высокими зарплатами.

— Но понять Минфин можно, он пытается и льготу предоставить для стимулирования, и денег для бюджета максимально сэкономить. Это решение снизит привлекательность для россиян с высокими доходами участвовать в добровольных накоплениях на пенсию , — подчеркнул собеседник «Известий».

Дело стимула

Вопрос с госсофинансированием пока остается в подвешенном состоянии , что видно даже из высказывания главы Минфина на ПМЭФ. Ранее он заявлял, что этот механизм необходимо применять с акцентом на людей с низкими доходами, которым государство должно оказать более серьезную поддержку.

Как сообщили источники «Известий», предполагалось даже несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тыс. рублей в год . Это максимальный взнос, который гражданин может делать по программе госсофинансирования (государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей). Подключиться к ней можно было в 2008-2014 годах, но для успевших она продолжает действовать и сейчас.

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По мнению одного из собеседников «Известий», 12 тыс. рублей по сегодняшним меркам — чрезвычайно незначительная сумма, которая не станет стимулом для граждан участвовать в добровольных накоплениях . Он уверен, что для мотивации людей софинансирование должно быть в два-три раза больше. Но в этом случае все упирается в дополнительные расходы бюджета, которые особенно чувствительны в текущей ситуации.

Вот только скромный стимул вряд ли привлечет граждан. Тем более, что для обеспечения долгосрочности вложений, рассказали источники «Известий», знакомые с ходом дискуссий, обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет . И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование.

Однако на практике этот срок может быть значительно дольше, учитывая, что выплаты привязываются к наступлению пенсионного возраста. В данном случае, правда, к «старому» — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кстати, софинансирование, по данным источников «Известий», предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что это логично, поскольку для стимулирования вложений в пенсионные продукты, выплаты по которым начинаются с определенного возраста, нужно дополнительное преимущество.

— Налоговый вычет с 400 тыс. рублей выглядит вполне адекватным, но без софинансирования, он вряд ли будет достаточной мотивацией для людей вкладываться так долгосрочно . Ведь, по сути, это тот же ИИС, но с ограничениями, — считает эксперт.

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А ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев полагает, что правила для долгосрочных сбережений должны быть устойчивыми и неизменными :

— Только в этом случае возможно сформировать доверие населения к институциональным формам накоплений.

По мнению эксперта, важно дать гражданину возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств, ориентируясь на конкурирующие предложения различных финансовых институтов и собственные предпочтения . При том, что государство предоставит единообразный механизм налогового стимулирования для всех каналов.

Проблема с пенсионными накоплениями тянется с 2014 года, когда на них начали ежегодно накладывать моратории. Взносы на накопительную часть идут на выплаты текущим пенсионерам, поэтому новые деньги в систему не поступают. С 2016 года финансовые власти периодически предлагают решение проблемы через перевод средств в новые продукты. Более двух лет участники рынка выступают с инициативой перевести накопления по ОПС в добровольную схему в качестве стартового капитала. А за счет налогового стимулирования и софинансирования мотивировать людей делать добровольные взносы.

«Известия» направили запросы в ЦБ, Минфин и Минтруд.