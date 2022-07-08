Ждать и мерить: власти обсуждают новые детали пенсионной реформы
Для получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства в рамках новой пенсионной реформы гражданам придется вложить свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Такой механизм, призванный обеспечить долгосрочность инвестиций, обсуждается финансовыми властями, сообщили «Известиям» несколько источников, знакомых с ходом дискуссий. Пока решение окончательно не принято. Но все понимают, что принципиально важно стимулировать граждан именно к долгосрочным накоплениям для привлечения в экономику «длинных» денег.
Работа идет
Уже к 15 июля этого года правительство и Центробанк должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан. Такое поручение по итогам инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт» дал президент Владимир Путин. Помимо создания системы гарантирования таких вложений (такой проект уже есть) глава государства дал задание определить критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан, а также механизм налоговых льгот.
Такая работа ведется, сообщал РБК глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. Он заявил, что ведомство разрабатывает «инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами». Правда, как отметил глава Минфина, в первую очередь это могут быть налоговые стимулы. «Вопрос софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения», — подчеркнул Силуанов, не раскрыв деталей.
Что касается налогового стимулирования, то тут как раз все более или менее ясно. Представители Минфина неоднократно заявляли о концепции единого налогового вычета, который будет распространяться на долгосрочные продукты накопления — пенсионный, инвестиционный (ИИС, Индивидуальный инвестиционный счет, нового типа) и страховой (Долгосрочное страхование жизни). Так, планируется, что вычет в размере НДФЛ (13%) можно будет получить с максимального ежегодного взноса в 400 тыс. рублей. То есть 52 тыс. рублей.
Кстати, ранее обсуждалось, что взносы могут составить до 6% от зарплаты, а максимальный вычет достигать 120 тыс. рублей. Однако остановились на более мягком с точки зрения выпадающих доходов бюджета варианте. По словам финансиста, который пожелал остаться неназванным, такой подход ограничивает возможности людей с высокими зарплатами.
— Но понять Минфин можно, он пытается и льготу предоставить для стимулирования, и денег для бюджета максимально сэкономить. Это решение снизит привлекательность для россиян с высокими доходами участвовать в добровольных накоплениях на пенсию, — подчеркнул собеседник «Известий».
Дело стимула
Вопрос с госсофинансированием пока остается в подвешенном состоянии, что видно даже из высказывания главы Минфина на ПМЭФ. Ранее он заявлял, что этот механизм необходимо применять с акцентом на людей с низкими доходами, которым государство должно оказать более серьезную поддержку.
Как сообщили источники «Известий», предполагалось даже несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тыс. рублей в год. Это максимальный взнос, который гражданин может делать по программе госсофинансирования (государство удваивает взнос, если он превышает 2000 рублей). Подключиться к ней можно было в 2008-2014 годах, но для успевших она продолжает действовать и сейчас.
По мнению одного из собеседников «Известий», 12 тыс. рублей по сегодняшним меркам — чрезвычайно незначительная сумма, которая не станет стимулом для граждан участвовать в добровольных накоплениях. Он уверен, что для мотивации людей софинансирование должно быть в два-три раза больше. Но в этом случае все упирается в дополнительные расходы бюджета, которые особенно чувствительны в текущей ситуации.
Вот только скромный стимул вряд ли привлечет граждан. Тем более, что для обеспечения долгосрочности вложений, рассказали источники «Известий», знакомые с ходом дискуссий, обсуждается требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет. И только в этом случае гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование.
Однако на практике этот срок может быть значительно дольше, учитывая, что выплаты привязываются к наступлению пенсионного возраста. В данном случае, правда, к «старому» — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Кстати, софинансирование, по данным источников «Известий», предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.
Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что это логично, поскольку для стимулирования вложений в пенсионные продукты, выплаты по которым начинаются с определенного возраста, нужно дополнительное преимущество.
— Налоговый вычет с 400 тыс. рублей выглядит вполне адекватным, но без софинансирования, он вряд ли будет достаточной мотивацией для людей вкладываться так долгосрочно. Ведь, по сути, это тот же ИИС, но с ограничениями, — считает эксперт.
А ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев полагает, что правила для долгосрочных сбережений должны быть устойчивыми и неизменными:
— Только в этом случае возможно сформировать доверие населения к институциональным формам накоплений.
По мнению эксперта, важно дать гражданину возможность самостоятельно выбирать формат и условия сбережения своих средств, ориентируясь на конкурирующие предложения различных финансовых институтов и собственные предпочтения. При том, что государство предоставит единообразный механизм налогового стимулирования для всех каналов.
Проблема с пенсионными накоплениями тянется с 2014 года, когда на них начали ежегодно накладывать моратории. Взносы на накопительную часть идут на выплаты текущим пенсионерам, поэтому новые деньги в систему не поступают. С 2016 года финансовые власти периодически предлагают решение проблемы через перевод средств в новые продукты. Более двух лет участники рынка выступают с инициативой перевести накопления по ОПС в добровольную схему в качестве стартового капитала. А за счет налогового стимулирования и софинансирования мотивировать людей делать добровольные взносы.
«Известия» направили запросы в ЦБ, Минфин и Минтруд.