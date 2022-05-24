Фондовый курс: чем обернется для россиян объединение ПФР и ФСС

Через Пенсионный фонд и Фонд социального страхования проходят почти все федеральные меры социальной поддержки — от пенсий до пособий нуждающимся семьям. Они проработали порознь более 30 лет, но с 2023 года должны быть объединены. Что это даст государству и гражданам России, разбирались «Известия».

Когда и как объединят фонды

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, которые касаются слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Фонд пенсионного и социального страхования.

Всего вносятся четыре законопроекта — в частности, изменения ждут налоговое законодательство для объединения базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Также устанавливается идентичный круг лиц, в отношении которых начисляются и выплачиваются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, — так, обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане, которые работают по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Поправки в Бюджетный кодекс предусматривают распределение страховых взносов всех плательщиков.

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Минтруд сообщает, что объединение фондов планируется уже с 1 января 2023 года. Новая структура получит название — государственный внебюджетный фонд «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации», или Социальный фонд России . Учредителем фонда выступит правительство РФ, собственником имущества — Российская Федерация.

Фондовый курс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

У Социального фонда России будет принципиально новый орган управления . Минтруд указывает, что это первый прецедент публичного управления внебюджетным фондом. Деятельность организации будет подотчетна Наблюдательному совету, состоящему из семи человек : представителей профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совфеда, правительства, координатора Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и председателя объединенного фонда.

«С 1 января 2023 года планируется переход на единый тариф по социальным взносам, на единую цифровую платформу в сфере начисления социальных выплат , — приводит пресс-служба Минтруда слова замминистра труда и социальной защиты РФ, статс-секретаря Андрея Пудова. — Уже создан Единый контакт-центр, который консультирует по всем федеральным мерам социальной поддержки, проведен пилот по единым клиентским службам ПФР и ФСС».

Он подчеркнул, что все клиентские службы ПФР и ФСС будут сохранены, однако там теперь можно будет получить больший спектр услуг.

Что даст слияние ПФР и ФСС

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Мария Акатнова замечает, что деятельность ПФР и ФСС направлена на достижение одной и той же цели — предоставление гражданам денежных мер социальной поддержки, и поэтому целесообразно объединить их в одну структуру.

— Некоторые виды социального обеспечения предоставляются одновременно как ПФР, так и ФСС, в зависимости от того, является ли получатель застрахованным лицом или нет, — рассказала она «Известиям». — Например, пособие по беременности и родам застрахованным женщинам выплачивает ФСС, а единовременную выплату по беременности и родам безработным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, предоставляет ПФР. Такая же ситуация сложилась и с единовременным пособием при рождении ребенка, но в этом случае необходимо предоставить сведения о том, не получал ли второй родитель пособие в другом фонде.

Фондовый курс1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По ее словам, в последнее время такие сведения могут быть переданы без участия получателя — это упрощает процесс получения пособия, но требует дополнительных затрат времени и средств от самих фондов. Убрать подобное дублирование компетенций вполне логично , считает эксперт.

Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов замечает, что принятые 30 лет назад решения о том, что какую-то меру социальной поддержки администрирует ФСС, а какую-то ПФР, были обусловлены разными причинами, но сейчас это не всегда логично.

— Объединение баз данных, кадрового потенциала и клиентских служб фондов, безусловно, ускорит назначение выплат, а также упростит взаимодействие с государством для граждан , — пояснил он «Известиям».

Эксперт Высшей школы управления финансами, доцент Валерий Корнейчук рассказал «Известиям», что работа нового фонда будет организована аналогично МФЦ Москвы, когда в «одном окне» можно получить ответы на все вопросы с оформлением соответствующих выплат.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб замечает, что система «единого окна» актуальна скорее для людей старшего поколения и тех, кто привык получать информацию или подавать документы при непосредственном участии — большинство граждан уже сейчас делает это через портал госуслуг или МФЦ.

Фондовый курс2 Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Мы всё больше переходим на цифровые платформы решения всех задач, и нет больше такого количества операций, которые проводили фонды отдельно друг от друга, — говорит она. — Были бумажные больничные, работодатели приносили большие отчеты, ФСС их проверял, связывался с соответствующими медицинскими организациями и так далее. Этой рутины уже нет. Сейчас затраты на это существенно сократились. Это просто совершенствование процесса.

Научный руководитель департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Любовь Гончаренко отмечает, что предложенная трансформация — еще один этап перехода к системе клиентоориентированного подхода в государственном управлении.

— И это еще один логичный шаг по снижению административной нагрузки на бизнес , — сказала она «Известиям». — Логичным будет выглядеть и объединение платежей в государственные социальные фонды по одному платежному поручению.

Предложенная структурная трансформация будет способствовать также оптимизации информационных потоков и оптимизации использования финансовых ресурсов, что «может стать предпосылкой более обоснованного уровня тарифов платежей в государственные внебюджетные фонды», считает Гончаренко. Она надеется, что будет достигнуто и упрощение внутреннего аудита, а вместе с ним и прозрачность в бюджетном управлении.

Фондовый курс2334 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян замечает, что если будут реализованы планы Минтруда по преобразованию системы уплаты социальных взносов в 2023–2025 годах, то бизнес получит единый платеж в систему социального и пенсионного страхования и единый центр администрирования в лице ПФР. Именно появление единого центра администрирования уплаты социальных взносов он называет главной пользой такого решения.

Увеличатся ли выплаты после слияния ФСС и ПФР

Бессараб подчеркивает, что принятые решения приведут и к увеличению выплат. В частности, вырастет процент выплат по листкам временной нетрудоспособности — примерно в полтора раза.

— Это произойдет потому, что, по сути, объединяются две налогооблагаемые базы, но с увеличением их предельной величины, — сказала она. — Кроме того, теперь граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера, будут иметь право на больничный лист и его оплату.

Минтруд, рассказывая о Социальном фонде России, указывает на плюсы введения единого тарифа, который позволит без повышения общего размера тарифов увеличить максимальные размеры выплат по больничным, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных (работающих) граждан. Именно это решение и обеспечит выплаты по больничным для работающих по ГПХ.

Сейчас, поясняет Минтруд, работодатели платят 5,1% на медицинское страхование, 22% с взносооблагаемой базы и 10% сверх этой базы на работающих по трудовым договорам и по ГПХ — на пенсионное страхование, а также 2,9% на обязательное социальное страхование. С 1 января после введения единого тарифа платеж составит 30% с взносооблагаемой базы и 15,1% сверх взносооблагаемой базы на работающих по трудовым договорам и на занятых по ГПХ. Подчеркивается, что увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 92 тыс. рублей в месяц и выше. Предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год. При этом все действующие льготные режимы будут сохранены.

Фондовый курс23 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Все социальные взносы будут единым платежом направляться на пенсионное, социальное и медицинское страхование в пропорции 72,8% на пенсионное страхование, 18,3% — на медицинское страхование и 8,9% — на обязательное социальное страхование.

В результате к 2025 году, указывает Минтруд, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей вместо возможных при нынешней модели 37,9 тыс. рублей, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней — 660,9 тыс. рублей вместо 435,9 тыс. рублей, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет — 143,5 тыс. рублей вместо 94,7 тыс. рублей.

Позволит ли объединение фондов сэкономить

— Объединение делается также для сокращения государственных расходов на содержание аппарата управления фондами, штата сотрудников, площадей и оборудования путем слияния двух фондов в один с оптимизацией его работы и структуры, — указывает Валерий Корнейчук. — Реформа фондов принесет ежегодную экономию бюджету порядка 50 млрд рублей.

Между тем кабмин уже заявил, что коллектив ФСС и ПФР сохранится. Светлана Бессараб подчеркивает, что правительство и руководство фонда действительно на данном этапе не собираются сокращать работников среднего и нижнего звена.

— Но топ-менеджмент, конечно, не нужен будет в таком количестве, — говорит она. — Кроме того, можно предположить, что количество офисов, которые сегодня занимают один и другой фонд, сократится. Реализация имущества позволит пополнить в дальнейшем бюджеты фонда.

Фондовый курс23345 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Член генерального совета «Деловой России» Юрий Коробов замечает, что слияние фондов — это «здоровая оптимизация», которая позволит сделать бюджетный акцент на сферу производства.

— Сегодня мы наблюдаем картину, когда система проедает саму себя при слишком высокой себестоимости и невозможности получения добавленной стоимости , — говорит он. — Сокращение не означает потерю рабочих мест, в этом случае сокращение — это смещение акцентов, неразорванная зона ответственности и концентрация в единой системе.

Максим Башкатов также считает, что в первые годы после объединения фондов не стоит ожидать сокращений, тем более что с реализацией проекта «социальное казначейство» Пенсионный фонд уже существенно расширил перечень предоставляемых услуг — в 2021 году в администрирование ПФР, в частности, было передано 37 ранее действовавших мер поддержки, которыми охвачено более 2 млн граждан, а в 2022 году — выплату для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет.

— С внедрением единой цифровой платформы регионы получат возможность делегировать работу по назначению выплат ПФР, — сказал он. — Эта возможность будет востребована, поскольку компетенции ПФР позволяют работать с выплатами быстрее. Простой пример: когда вводили выплату на детей от 3 до 8 лет в 2020 году, граждане подавали заявления с 1 июня, а первые выплаты начали поступать только в конце месяца, в 2022 году между стартом приема заявлений на детей от 8 до 17 лет и первыми выплатами прошло всего четыре рабочих дня.

Однако количество руководителей, говорит он, безусловно, сократится. Мария Акатнова считает, что сокращение может коснуться административного персонала, который отвечает за организацию работы объединенного фонда.

Фондовый курс233 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Есть ли минусы у этого решения

Валерий Корнейчук указывает, что минусами новой системы может быть в некоторых случаях увеличение налоговой базы для исчисления страховых взносов для работодателей, которых обяжут платить взносы за работников, трудоустроенных по ГПХ.

— Кроме того, смена организационно-правовой формы фонда государственного учреждения на внебюджетный фонд создает прецедент возможного отказа государства от своих социальных обязательств перед гражданами, — сказал он.

Минтруд, впрочем, указал, что РФ в новом фонде несет ответственность по обязательствам фонда по выплате пенсий и пособий.

Также Корнейчук не согласен с применением регрессионной шкалы по начислению страховых взносов после достижения фиксированной суммы с 30 до 15,1%.

— По сути, это поддерживает тезис — богатые платят меньше налогов, чем бедные, что отличается от мировой практики, где применяется прогрессивная шкала налогообложения, — говорит он.

Мария Акатнова указывает, что обратить внимание при слиянии надо на то, что объединение двух фондов в одну столь масштабную структуру «диктует необходимость высокого качества организации ее деятельности, в том числе эффективного контроля за расходованием средств».

Фондовый курс23346 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме того, говорит она, на объединенный фонд будут возложены обязанности по предоставлению различных видов социального обеспечения как за счет средств обязательного социального страхования, так и за счет средств государственного бюджета.