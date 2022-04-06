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Суженный отдых: разрешат ли россиянам выходить на пенсию раньше срока

Дать право досрочного выхода на пенсию предлагают в обмен на уменьшение ее размера
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Суженный отдых: разрешат ли россиянам выходить на пенсию раньше срока
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2022-04-04 12:30:00
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В будущем срок выхода на пенсию может стать индивидуальным и будет зависеть от состояния здоровья сотрудника. Инициатива о дифференцированном подходе к каждому работнику прозвучала из уст финансового уполномоченного Юрия Воронина. Как к такой идее относятся врачи и юристы — узнали «Известия».

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На своей волне

Вопрос об усовершенствовании пенсионной системы поднял в конце марта главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге. Омбудсмен полагает, что действующая российская система обязательного пенсионного страхования несовершенна и нуждается в корректировке, но если ее изменить или преобразовать, то она с успехом прослужит еще 50–70 лет.

В качестве инструментов реформирования существующего порядка Воронин предлагает пересмотр пенсионной формулы, поиск дополнительного источника финансирования системы, новые способы индексации пенсий. Однако наибольший интерес вызвала идея сделать возраст выхода на заслуженный отдых индивидуальным для каждого человека.

Суженный отдых
пенсия пфр
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Проблему пенсионного возраста можно решить, с тем чтобы она не вызывала отторжение у населения и не нарушала коммуникации общества и государства», — заявил Воронин.

Иными словами, у россиян при таком раскладе появится возможность самостоятельно устанавливать возраст выхода на пенсию. По мнению финансового омбудсмена, основную роль в этом должен играть не только трудовой стаж.

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Воронин занимается проблемами пенсионного обеспечения более 40 лет. Он предложил связать индивидуальный возраст, в частности, с состоянием здоровья конкретного человека. Кроме того, омбудсмен считает, что россиянам необходимо дать право на досрочный выход на пенсию в обмен на уменьшение ее размера.

40 лет — сил нет

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев считает, что индивидуальный подход к пенсионному возрасту, основанный на состоянии здоровья, вполне оправдан.

— Мы говорим о том, что ресурс человека не бесконечен. Основные «мишени» — сердечно-сосудистая система и головной мозг. Первые негативные изменения (эпизоды повышения давления, появление атеросклеротических бляшек) ощущаются с 40 лет. До этого возраста наш организм сам может справляться с проблемами. Потом такая способность утрачивается хотя бы потому, что человек за всю свою жизнь испытывает влияние вирусных и бактериальных заболеваний, которые эту защитную функцию угнетают, — подчеркнул эксперт.

По словам Прокофьева, после 40 лет развивается так называемая гипоксия тканей, которая может приводить к разным видам преждевременной деменции. На фоне нарушения работы головного мозга наблюдаются проблемы с когнитивными функциями: в частности, человек хуже воспринимает, запоминает и обрабатывает информацию. Эти возрастные изменения способны препятствовать поздней трудовой деятельности.

Суженный отдых
поликлиника пожилой
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— Безусловно, можно выработать индивидуальный трудовой возраст, опираясь на мнение врачей. На самом деле это уже предусмотрено медицинской практикой. Для людей, страдающих некоторыми видами заболеваний, проводится ежегодное медобследование, которое учитывает факторы риска конкретного пациента, и ему определяют виды диагностики. В частности, общий анализ крови и мочи, диагностическая флюорография, УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, ЭКГ, осмотр невролога, офтальмолога и так далее, — уточняет специалист.

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Для того чтобы разработать специальную программу выхода человека на пенсию с учетом состояния здоровья, нужно руководствоваться ежегодным медосмотром после определенного возраста. Его результаты позволят сделать вывод, способен ли человек выполнять те или иные обязанности, отмечает Прокофьев.

В чем риск

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров подчеркивает, что на сегодняшний день законодательство имеет устойчивый порядок и строгие условия получения пенсии.

— Их изменение в сторону смягчения может привести к увеличению коррупционной составляющей, росту случаев проявления дискриминации, а самое главное — способно нарушить права и свободы граждан, — считает эксперт.

Пенсия — это денежная выплата за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности, либо по иным обстоятельствам. Основная ее цель — поддерживать материальное обеспечение гражданина, который по каким-либо причинам больше не может работать. Размер пенсии зависит от того, как долго проработал человек, в какой сфере трудился, а также от обстоятельств, связанных со здоровьем, отмечает Дмитрий Уваров.

Суженный отдых
пенсия
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Юрист подчеркивает, что в России уже есть практика, когда отдельные категории граждан могут выйти на пенсию раньше общего возраста, то есть до 65 лет — для мужчин, и до 60 — для женщин.

По словам эксперта, предложение о досрочном выходе на пенсию взамен уменьшения ее размера — некорректно.

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— С точки зрения законодательства пенсия не сможет реализовать свою основную функцию — компенсацию утраченного заработка. Такое предложение в том числе может заменить пособие по безработице, цель которого — возместить расходы гражданина, пока он ищет работу. На практике такое право не станет применяться. Россиянам это будет невыгодно, — считает Уваров.

Юрист подчеркивает, что индивидуализация пенсионного возраста будет противоречить конституционным правам и свободам граждан. Может возникнуть риск проявления дискриминации, зависящей не только от пола, расы и других биологических особенностей, но также от материального или иного положения гражданина. В этой части предложение может увеличить количество нарушений прав и свобод, а также судебных споров.

— Поскольку индивидуализация будет осуществляться медицинскими учреждениями, участятся случаи коррупции. Это может в том числе привести к существенным изменениям доходов и расходов федерального бюджета, — заявил Уваров.

Эксперт напоминает, что пенсия выплачивается первоначально из бюджета Пенсионного фонда. Однако если средств не будет хватать, то компенсационные отчисления будут производиться из федерального.

Честный подход

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Можно ли избежать коррупционной составляющей при назначении индивидуальной пенсии? У медиков на этот счет другое мнение. По словам доктора Прокофьева, даже сейчас один врач не способен полностью отстранить человека от работы, если для этого есть основания. Эксперт напоминает, что решение о том, может ли человек работать в конкретной должности или нет, выносит врачебная комиссия и специалист профпатолог на основании обследований.

— Пишется представление в НИИ профпатологии и по направлению оттуда человек идет на комиссию, где исходят из позиций пациента о том, чтобы его социальный уровень не пострадал, но и не было вреда для здоровья. Такая практика действует в отношении некоторых заболеваний. В первую очередь это онкология, а также серьезные патологии органов дыхания. Однако не всегда и не все проблемы со здоровьем ведут к отказу от трудовой деятельности. Пациенту может быть рекомендован перевод на другую работу, исключающую вредные факторы, с более легкими условиями труда, — поясняет специалист.

Суженный отдых
пенсия назначение
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Полное отстранение от трудовой деятельности предусмотрено при наличии I и II групп инвалидности, но даже в этом случае некоторые граждане работают по сокращенному рабочему дню.

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— Если права врачебной комиссии будут расширены до того, чтобы принимать решения хотя бы рекомендательного характера в отношении пенсионного возраста, это был бы правильный и хороший механизм, — подчеркивает Прокофьев.

По мнению врача, мы рано или поздно придем к обязательному медицинскому обследованию работников — в этой области не должно быть исключений.

— У нас есть готовые специалисты, кафедры, институты, которые могут проводить оценку. Их много. Мы готовы к нововведениям, — уверен эксперт.

В случае с регулярными медицинскими обследованиями, по словам Дениса Прокофьева, удалось бы решить сразу две проблемы: не только определить пенсионный возраст, но и предотвратить много заболеваний, которые лечатся при выявлении на ранних этапах. Много целей и задач, которые можно было бы решить, если этот посыл был бы реализован, резюмировал врач общей практики.

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