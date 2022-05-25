Надбавленная стоимость: за счет чего будут индексировать пенсии и МРОТ

В России с 1 июня на 10% вырастет прожиточный минимум, а с 1 июля и МРОТ . Проиндексированы будут и пенсии неработающих пенсионеров . Об этом Владимир Путин сообщил 25 мая на заседании президиума Госсовета. Новые меры поддержки ожидают также солдат, принимающих участие в специальной операции на Украине, и женщин-военнослужащих с детьми. Расходы будут финансироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, резервов правительства и перераспределения расходов между статьями бюджета , полагают эксперты. Как заметил глава Минфина Антон Силуанов, только на индексацию пенсий и МРОТ в этом году понадобится 600 млрд рублей, поэтому остальные меры поддержки необходимо принимать с осторожностью.

Борьба с инфляцией

Заседание, которое прошло в Кремле в очном формате, было посвящено вопросам социальной поддержки граждан. Во время него президент объявил сразу о нескольких мерах, которые должны способствовать снижению уровню бедности в России. Так, с 1 июня этого года на 10% увеличатся пенсии неработающих пенсионеров . При этом президент напомнил, что с января 2022-го уже были проиндексированы страховые пенсии для неработающих пенсионеров на 8,6%.

— Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, — уточнил глава государства.

Министр труда России Антон Котяков заявил, что ПФР начнёт доставлять пенсии с учётом дополнительной индексации на 10% уже с 3 июня .

С начала года накопленная инфляция превысила 11%. Тем не менее, сейчас ее темпы замедлились. Ожидается, что по итогам года рост цен не превысит 15%, уверен президент. По словам Антона Котякова, решение об индексации позволит увеличить пенсии 35 млн россиян . В среднем прибавка достигнет 1760 рублей, а средний размер пенсии составит 19360 тыс. рублей, сообщил министр. Тем не менее, размер будет рассчитан персонально для каждого гражданина, подчеркнул он.

Надбавленная стоимость_1 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Учитывая текущую ситуацию — индексация может быть осуществлена за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с учетом пересмотра правил формирования ФНБ , — отметил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. — Но нужно учитывать и долгосрочную устойчивость пенсионной системы — ожидается сокращение ВВП и доля социальных и пенсионных расходов в структуре ВВП возрастет.

По мнению эксперта, ожидаемая инфляция угрожает обесценить повышение пенсий, однако и «избыточная щедрость» может эту инфляцию разогнать. Правительство, скорее всего, будет каждый раз принимать точечные решения по отдельным видам пенсий , пособий, МРОТ, оценивая влияние ранее сделанных шагов и состояния бюджета и доходов ПФР, подытожил эксперт.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, новые расходы будут финансироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов, резервов правительства и перераспределения расходов между статьями бюджета . В случае необходимости может быть задействован и ФНБ, добавила она.

Поддержка граждан

Также с 1 июня вырастет на 10% прожиточный минимум, а с 1 июля и МРОТ , уточнил Владимир Путин. В среднем прожиточный минимум по стране составит 13 919 рублей, а минимальный размер оплаты труда поднимется до 15279 рублей . По данным Антона Котякова, повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты примерно 4 млн россиян.

Сегодня в России действует более 350 мер, которые с учетом региональных и муниципальных особенностей составляют более 30 тыс. вариаций , рассказал «Известиям» доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий. Например, в настоящее время действует беззаявительный порядок поддержки семей с детьми до 18 лет, с 2022 года в таком порядке назначаются страховые и социальные пенсии по инвалидности. По мнению эксперта, основная и наиболее сложная экономическая задача на ближайшую перспективу — обеспечить приближение номинального прожиточного минимума к реальной величине .

Надбавленная стоимость_3 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— По моей оценке сегодня он должен составлять не менее 24 тыс. рублей на одного члена семьи, — подчеркнул он.

По его словам, социальная политика требует не только ресурсной поддержки, РФ необходимо перейти от применения точечных мер поддержки к устойчивой социально ориентированной экономической модели. Соответствующие ресурсы и инфраструктура в распоряжении государства сегодня имеются, считает он.

С июля также будет вдвое увеличена финансовая поддержка женщин-военнослужащих с детьми . Сейчас предоставляемое им пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет около 15 тыс. рублей. Теперь эта сумма составит чуть больше 31 тыс. рублей , сказал Владимир Путин.

Президент, посетивший 25 мая Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка (здесь проходят лечение солдаты, получившие ранение на Украине), во время заседания Госсовета также поручил правительству увеличить выплаты российским военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции .

— Мы уже договорились с председателем правительства о том, что некоторый пересчет делаем: они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей — их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты, — заявил Владимир Путин.

Надбавленная стоимость_2 Президент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Впрочем, участники заседания обсуждали в Кремле и другие инициативы. Так, например, вице-премьер Татьяна Голикова призвала в пяти регионах провести пилотный проект по уходу за больными на дому . Речь идет о внедрении системы долговременного ухода, которая позволит высвободить родственников и дать им полноценно работать. Кроме того, в России, по сути, появится новая отрасль экономики — система долговременного ухода. При полной реализации проекта возможно появление около 500 тыс. новых рабочих мест . На подготовку персонала и разработку процедур потребуется порядка 17 млрд рублей.