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Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

Почему будет трудно усилить социальную поддержку пожилых граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате фракции «Справедливой России — За правду». По словам ее лидера Сергея Миронова, такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально защищенных категорий граждан. Кроме того, это будет мерой дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики. В ряде фракций готовы проголосовать за инициативу. Эксперты признают: размер пенсий в России невелик, но при этом считают, что законопроект вряд ли получится принять.

Самые незащищенные

Как выяснили «Известия», в осеннюю сессию в Госдуму группой депутатов будет внесен законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях»». Документом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию. Кроме того, поправками предполагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующей редакции закона.

Старость на радость
деньги пенсия рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей. При этом Беларусь, ВВП на душу населения которой в 2015 году был в полтора раза меньше, чем у России, заняла 64-ю позицию, а, например, Венгрия, у которой ВВП на душу населения такой же, как у России, — 39-е место», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней отмечается, что по сравнению со странами БРИКС Россия по индексу AgeWatch занимает промежуточное место: Китай на 52-м, Бразилия на 56-м, Индия на 71-м, ЮАР на 78-м.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — подчеркивают авторы законопроекта.

Как пояснил «Известиям» глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, 13-ю пенсию партия предлагает выплачивать ежегодно к новогодним праздникам в декабре.

— Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны, — пояснил политик.

Старость на радость
магазин продукты пожилая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что пенсионеры в России сейчас — одна из наименее социально защищенных категорий граждан, но это не единственная причина актуальности законопроекта.

— Сегодня это важно еще и как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг. Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий. А сегодня в условиях санкций Запада это одна из важнейших задач, — полагает Сергей Миронов.

По оценкам справороссов, для реализации их инициативы может потребоваться 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

«Известия» направили запрос в правительство, Минфин и ПФР с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта, а также размер необходимых для этого средств и их наличия в казне.

Реально смотреть на вещи

В других фракциях отнеслись к законопроекту по-разному.

— В принципе такую инициативу можно поддержать. Хотя лучше просто сделать так, чтобы пенсии в России соответствовали международному уровню. Это значит, что они должны составлять примерно 40% от зарплаты, а не 30%, как у нас сейчас, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

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По его словам, деньги на эти цели в федеральном бюджете сегодня есть. Тем более, несмотря на санкции и экономическое давление, доходы государства превышают расходы. По данным Минфина за май, профицит бюджета составил 1,49 трлн рублей.

В ЛДПР напомнили, что их фракция также разработала аналогичный законопроект по поручению экс-лидера партии Владимира Жириновского. По их оценкам, затраты на 13-ю пенсию составят 786 млрд рублей.

— Я не видел законопроект «Справедливой России», наш уже внесен в Госдуму, но пока находится на стадии подготовки к рассмотрению. Наш касается всех категорий пенсионеров: и получателей страховых, и социальных пенсий, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

По его словам, большие пенсии в России сегодня получает очень ограниченная категория лиц. В их числе космонавты, депутаты, чиновники на госслужбе.

— Миллионы россиян получают пенсию на уровне прожиточного минимума. Это, конечно, крохи. Поэтому дополнительные меры поддержки будут кстати. Если «Справедливая Россия» внесет подобное — будем рассматривать, — подчеркнул политик.

Старость на радость
пожилая женщина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Источником дополнительных расходов федерального бюджета либерал-демократы называют средства Фонда национального благосостояния, размер которого на 1 июня составил 12 трлн 475 млрд рублей.

В «Единой России» сообщили, что пока не видели этого законопроекта эсеров, поэтому воздержатся от его оценок.

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Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что большинству российских пенсионеров сегодня необходима дополнительная финансовая поддержка.

— Уровень пенсионного обеспечения россиян нельзя считать соответствующим современным требованиям. По определенным прогнозам, мы должны были выйти на размер пенсий в два — два с половиной прожиточных минимума (около 25 тыс. рублей. — «Известия»). Но этого не произошло, — пояснил эксперт.

По его словам, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, — это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии.

Это то же самое, только вид сбоку. Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит, так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег, — отметил Валерий Рязанский.

Это мнение разделяет политтехнолог Константин Калачев. По его словам, власть не индексировала выплаты работающим пенсионерам, поэтому тем более не пойдет на начисление 13-й пенсии. При этом эксперт признал, что размер выплат пожилым людям в России оставляет желать лучшего. Неслучайно власти регулярно делают определенные надбавки. В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством заявил, что более миллиона неработающих пенсионеров смогут получить доплаты на общую сумму более 10 млрд рублей.

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