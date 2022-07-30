Старость на радость: ГД осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

В Госдуму в осеннюю сессию внесут законопроект о выплате 13-й пенсии . Об этом «Известиям» сообщили в аппарате фракции «Справедливой России — За правду». По словам ее лидера Сергея Миронова, такое нововведение поможет поддержать одну из наименее социально защищенных категорий граждан. Кроме того, это будет мерой дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики . В ряде фракций готовы проголосовать за инициативу. Эксперты признают: размер пенсий в России невелик, но при этом считают, что законопроект вряд ли получится принять.

Самые незащищенные

Как выяснили «Известия», в осеннюю сессию в Госдуму группой депутатов будет внесен законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях»». Документом предлагается раз в год в декабре выплачивать пожилым гражданам дополнительную, так называемую 13-ю пенсию. Кроме того, поправками предполагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80 — как в действующей редакции закона .

Старость на радость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей. При этом Беларусь, ВВП на душу населения которой в 2015 году был в полтора раза меньше, чем у России, заняла 64-ю позицию, а, например, Венгрия, у которой ВВП на душу населения такой же, как у России, — 39-е место», — говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней отмечается, что по сравнению со странами БРИКС Россия по индексу AgeWatch занимает промежуточное место: Китай на 52-м, Бразилия на 56-м, Индия на 71-м, ЮАР на 78-м.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями », — подчеркивают авторы законопроекта.

Как пояснил «Известиям» глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, 13-ю пенсию партия предлагает выплачивать ежегодно к новогодним праздникам в декабре.

— Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны, — пояснил политик.

Старость на радость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что пенсионеры в России сейчас — одна из наименее социально защищенных категорий граждан, но это не единственная причина актуальности законопроекта.

— Сегодня это важно еще и как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг . Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий. А сегодня в условиях санкций Запада это одна из важнейших задач, — полагает Сергей Миронов.

По оценкам справороссов, для реализации их инициативы может потребоваться 654,8 млрд рублей из федерального бюджета .

«Известия» направили запрос в правительство, Минфин и ПФР с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта, а также размер необходимых для этого средств и их наличия в казне.

Реально смотреть на вещи

В других фракциях отнеслись к законопроекту по-разному.

— В принципе такую инициативу можно поддержать. Хотя лучше просто сделать так, чтобы пенсии в России соответствовали международному уровню . Это значит, что они должны составлять примерно 40% от зарплаты, а не 30%, как у нас сейчас, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

По его словам, деньги на эти цели в федеральном бюджете сегодня есть. Тем более, несмотря на санкции и экономическое давление, доходы государства превышают расходы . По данным Минфина за май, профицит бюджета составил 1,49 трлн рублей.

В ЛДПР напомнили, что их фракция также разработала аналогичный законопроект по поручению экс-лидера партии Владимира Жириновского. По их оценкам, затраты на 13-ю пенсию составят 786 млрд рублей .

— Я не видел законопроект «Справедливой России», наш уже внесен в Госдуму, но пока находится на стадии подготовки к рассмотрению. Наш касается всех категорий пенсионеров: и получателей страховых, и социальных пенсий, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

По его словам, большие пенсии в России сегодня получает очень ограниченная категория лиц. В их числе космонавты, депутаты, чиновники на госслужбе.

— Миллионы россиян получают пенсию на уровне прожиточного минимума. Это, конечно, крохи. Поэтому дополнительные меры поддержки будут кстати. Если «Справедливая Россия» внесет подобное — будем рассматривать, — подчеркнул политик.

Старость на радость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Источником дополнительных расходов федерального бюджета либерал-демократы называют средства Фонда национального благосостояния, размер которого на 1 июня составил 12 трлн 475 млрд рублей.

В «Единой России» сообщили, что пока не видели этого законопроекта эсеров, поэтому воздержатся от его оценок.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что большинству российских пенсионеров сегодня необходима дополнительная финансовая поддержка .

— Уровень пенсионного обеспечения россиян нельзя считать соответствующим современным требованиям. По определенным прогнозам, мы должны были выйти на размер пенсий в два — два с половиной прожиточных минимума (около 25 тыс. рублей. — «Известия»). Но этого не произошло, — пояснил эксперт.

По его словам, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, — это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии .

— Это то же самое, только вид сбоку. Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит , так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег, — отметил Валерий Рязанский.