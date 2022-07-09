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Терпение и труд: что делать самозанятым для получения пенсии

Пенсию можно оформить даже при недостающем формально стаже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По достижении пенсионного возраста россияне нередко сталкиваются с тем, что их трудового стажа или пенсионных баллов недостаточно для получения страховых выплат. Больше всего это затрагивает тех, кто долгое время вынужденно или добровольно работал «в серой зоне» и не платил взносов. Специалисты Пенсионного фонда РФ разъясняют, что россияне имеют право восполнить недостающий стаж и пенсионные коэффициенты. Что для этого нужно — в материале «Известий».

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Чтобы «купить» недостающие несколько лет стажа, надо вступить в добровольные правоотношения по уплате страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования. Порядок «докупки стажа» определяется положениями ст. 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Это значит, что можно вообще не работать или же быть самозанятым (их отчисления на пенсию не идут), объясняют юристы. По заявлению в ПФР можно зарегистрироваться в качестве добровольного участника системы обязательного пенсионного страхования и, соответственно, отчислять взносы на это в Пенсионный фонд.

Проще говоря, «покупка» пенсионных баллов позволяет гражданину увеличить свой страховой стаж и количество пенсионных баллов, необходимых для выхода на пенсию, поясняют в юридическом бюро «Перегонцев и партнеры».

— Таким путем вполне можно накапливать страховой стаж, — разъяснил «Известиям» сотрудник национальной юридической службы «Амулекс» адвокат Дмитрий Томко. — Больше взносов — больше накоплений — выше ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). То есть страховой стаж сам не «купить», а вот ИПК можно. Особенно когда нужного количества ИПК не хватает.

Терпение и труд
пенсионное
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова «Известиям» подтвердили, что по закону «О страховых пенсиях» право на получение страховой пенсии по старости связано с достижением установленного пенсионного возраста, наличием необходимого страхового стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента (так называемых пенсионных баллов).

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Как разъяснили в ГД, для назначения страховой пенсии по достижении пенсионного возраста в 2022 году необходимо иметь 13 лет страхового стажа и величину ИПК не ниже 23,4 балла. При этом «купить» можно не более половины стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости. Стоит учитывать, что в соответствии с 400-ФЗ эти показатели ежегодно увеличиваются: с 2024 года будет необходимо уже иметь не менее 15 лет стажа и 30 баллов.

В нынешнем году на каждый взнос в размере 40336,56 рубля можно получить примерно 1,2 балла ИПК, что в итоге дает прибавку к потенциальной пенсии на 138,41 рубля. Если нет нужного стажа или количества ИПК или и того и другого вместе, то с июня 2022 года (мужчинам с 70 лет, женщинам с 65 лет) назначается социальная пенсия в размере 6924,81 рубля в месяц.

— Кроме того, на повестке дня очередная пенсионная реформа, — отмечает адвокат Томко. — Так что вопросы смысла «докупки» баллов ИПК в настоящее время каждый для себя решает самостоятельно, исходя из текущих возможностей и видений на «приличную» пенсию.

Терпение и труд
госуслуги
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Какие нужны суммы

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Расчет сумм добровольных страховых взносов зависит от МРОТа, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, отмечает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков. По закону минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование рассчитывается с 2019 года по формуле: 1 МРОТ х 22% (тариф страховых взносов в ПФР х 12 месяцев).

Установленный размер МРОТа в этом году составляет 13 890 рублей. Таким образом, минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 36669,60 рубля. Этой суммы хватит на покупку одного года стажа и 1,065 пенсионного балла. Максимальный размер для всех категорий — 293356,80 рубля (13 890 рублей 22% х 12 × 8 МРОТ).

Для «покупки» баллов, то есть внесения добровольных страховых взносов, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту регистрации с заявлением о намерении уплатить страховые взносы. Его можно подать лично либо в электронной форме через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. При подаче заявления необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и место регистрации, а также СНИЛС.

Уплачивать страховые взносы можно самостоятельно через любой банк по реквизитам ПФР или через работодателя. При обращении баллы зачисляются только за один год. Например, через год гражданин выходит на пенсию, но у него не хватает двух лет стажа. В таком случае нет смысла «докупать» баллы.

Терпение и труд
пфр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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— В настоящее время установлен только минимальный и максимальный размер добровольных страховых взносов, — отмечает юрист юридического бюро «Перегонцев и партнеры» Полина Шабаршова. — Как показывает практика, минимальный размер страхового взноса рассчитывается в размере одного МРОТа, а максимальный — в размере восьми МРОТ.

Вместе с тем, объясняют в ПФР, совсем не обязательно именно «докупать» пенсионные баллы для увеличения страховых взносов, поскольку гражданин может официально трудоустроиться. Также баллы можно получить за «нестраховые» периоды, которые включают в себя срочную службу, уход за инвалидом I группы, уход за инвалидом-ребенком, прохождение службы, предусмотренной ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан», законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и так далее.

— В любом случае решение необходимо принимать в каждом случае индивидуально, — подчеркивает Сергей Беляков. — Однако каждый должен заботиться сам о своей пенсии. Главное, что необходимо помнить, что неофициальная зарплата лишает права на получение в будущем страховой пенсии.

Юристы подчеркивают, что всегда имеет смысл позаботиться об увеличении потенциального размера будущей страховой пенсии, а не рассчитывать на одну только социальную. При этом необходимо помнить, что право на получение социальной пенсии россияне получают лишь спустя пять лет после наступления пенсионного возраста.

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