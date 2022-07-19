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Нелишняя копеечка: 7,3 млн пенсионеров получат надбавку к пенсии

Кому положены новые выплаты и на сколько их увеличат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, или инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Как новая мера повлияет на экономику и благосостояние граждан — в материале «Известий».

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Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты. Индексация будет автоматической, никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно. Также проиндексируют военные пенсии.

В подписанном законе есть несколько «узких» мест, которые следует расшифровать дополнительно, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Согласно пункту 3 ч. 2 ст. 18 закона № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года, индексация производится тем работающим пенсионерам, которые имеют на своем счету неучтенные пенсионные баллы. Это означает, что тем, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, пенсию проиндексируют, а тем, кто раньше, — уже нет. При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, — уточнила она.

Нелишняя копеечка
пожилая женщина выбирает продукты
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

По оценке эксперта, больше всего в 2022 году получат военные пенсионеры.

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— 14 июля подписан № ФЗ-23, согласно которому выплаты военным пенсионерам индексируются на 10% уже с 1 июня текущего года. Перерасчет сделают этой категории пенсионеров наряду с неработающими. Кроме прочего, до 1 октября 2022 года будет дополнительная надбавка пенсионерам — бывшим служащим ОВД, в размере 19,5%. А с 1 октября 2022 года — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей — на 15,5%. Пенсии военным в отставке повышались в 2022 году несколько раз — в январе, внепланово на 9% — в мае, на 10% — с 1 июня, с 1 октября текущее денежное пособие вырастет на 4%. Кроме того, теперь по достижении 80 лет страховая часть удваивается, до 12 802 рублей, и эту сумму можно предпочесть другой модели начисления, — перечисляет она.

Таким образом, отмечает собеседница «Известий», индексация выплат военным пенсионерам обгонит прогнозируемую инфляцию.

По словам Екатерины Косаревой, поддержка военных в целом в последние годы стала стратегически важной для государства. Что касается военных пенсионеров, то на данный момент они являются одной из самой поддерживаемых групп.

Нелишняя копеечка
церемония выпуска офицеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Этого, впрочем, нельзя сказать об остальных: инфляция разогналась больше, чем надбавка в плюс 314 рублей для работающих пенсионеров. Впрочем, добавлю, что ощутимым плюсом является цифровизация всего процесса назначения и индексации выплат. Так, сотрудники Фонда из двух вариантов начисления пенсии обязаны выбрать наиболее выгодный для человека. Для получения надбавок и индексаций пожилым людям больше не нужно тратить силы на поход в Пенсионный фонд и подготовку заявления, — утверждает Екатерина Косарева.

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Кроме удобства и улучшения качества сервиса, это решение увеличивает число тех, кто получит максимум выгоды и льгот, резюмирует эксперт.

Поддержали тех, кто работает

Безусловно позитивный момент в этом законопроекте — поддержка работающих пенсионеров, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Возможно, это поможет гражданам определиться с выбором, оставаться на работе или уйти уже на заслуженный отдых, ориентируясь не на размер получаемого на жизнь довольствия, а на собственные силы и потребности, — отмечает эксперт.

Как показывает практика, работающие пенсионеры поддерживают экономику.

— Эти люди поддерживают предприятия, работают более ответственно, держатся за свои места, менее склонны к прогуливанию и другим нарушениям дисциплины, обладают бесценным опытом, — продолжает аналитик. — Именно поэтому в стране проводится масштабная кампания по привлечению внимания, переобучению возрастных сотрудников даже за счет государства, чтобы сделать их конкурентоспособными на рынке труда.

Нелишняя копеечка
мужчина работает над текстом
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Перепрофилирование и более серьезная и глубокая профориентация пенсионеров набирает обороты, добавляет Юлия Макаренко. По мнению эксперта, прибавки к пенсиям и разнообразные льготы, вводимые правительством планово и внепланово, помогут активизировать потребительский спрос.

— Очевидно, что основной скачок цен весной 2022 года пришелся на продукты питания, бытовую химию и другие товары первой необходимости. И пенсионеры оказались самой незащищенной прослойкой населения. Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание, и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем. Тем более, что охваченных прибавкой — 7,3 млн человек, а это большая финансовая нагрузка на ведомство. Основная предпосылка к этому — официальное слияние структур ПФР и ФСС, за счет оптимизации выделенные средства потратят на поддержку пенсионеров, — говорит она.

Реанимировать спрос

Индексация пенсий носит регулярный характер, позволяя несколько скорректировать отставание объема пенсионных начислений от темпов снижения покупательной способности рубля, полагает генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Нелишняя копеечка
пенсионный фонд
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— Однако в прошлом и начале текущего года инфляция резко ускорилась, особенно в наиболее чувствительной для пенсионеров продовольственной части потребительской корзины, поэтому текущее повышение не компенсирует полностью рост расходов, — говорит эксперт.

По мнению собеседника издания, проблема в том, что пока непонятно, как будет дальше развиваться ситуация в экономике.

— На фоне того, что экономический блок правительства сейчас опасается сваливания экономики в дефляционную спираль, повышение социальных выплат могло бы стать инструментом для оживления спроса на российском рынке. В то же время формальные показатели уровня инфляции пока остаются высокими, что дает аргументы тем, кто боится еще сильнее разогнать инфляционные процессы, — предполагает эксперт.

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