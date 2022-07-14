Режим МЧС: право досрочной пенсии хотят дать всем спасателям

Право выхода на досрочную пенсию после 15 лет работы предлагают распространить на всех спасателей, а не только тех, кто трудится в МЧС . Как выяснили «Известия», в ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму группой депутатов. По их мнению, досрочный выход на отдых заслужили все, кто сегодня работает в аварийно-спасательных службах, а также в профессиональных аварийно-спасательных формированиях регионов и муниципалитетов . Не во всех фракциях инициативу поддерживают. Эксперты же считают предложенную меру справедливой.

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Как выяснили «Известия», в ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 25 закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и в статью 30 закона «О страховых пенсиях»». Документом предлагается уравнять в правах по досрочному выходу на пенсию сотрудников МЧС России и тех, кто работает под началом региональных или муниципальных властей, а не министерства, но при этом выполняет те же обязанности .

«Обновленная редакция ст. 75 Конституции РФ направлена на расширение соцгарантий граждан, в том числе в сфере труда, пенсионного обеспечения и социального страхования. В этой статье содержится четкое указание на формирование системы пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности и справедливости. Реализация указанных принципов в правоприменительной практике легла в основу разработки проекта закона», — пишут авторы инициативы в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

Там подчеркивается, что внесение изменений вызвано необходимостью сделать едиными стандарты и установить правовое равенство спасателей на всей территории страны.

Режим МЧС Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

«Законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» установлено, что спасатели имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Однако, согласно закону «О страховых пенсиях», право на досрочную пенсию предоставляется только лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС РФ », — уточняется в документе.

При этом, как отмечают авторы законопроекта, все спасатели выполняют такие работы в сложных условиях, зачастую с риском для здоровья и жизни . Однако для сотрудников аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований субъектов РФ право на досрочное назначение страховой пенсии законом не предусмотрено.

— Данный законопроект был разработан после обращения к нам представителей спасательных организаций. Мы считаем, что эту существующую несправедливость необходимо устранить. По сравнению с теми, кто трудится в МЧС, им надо больше работать до пенсии, а сами пенсионные выплаты у них меньше , — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Как уточнили в комитете, регионы пытались сами разрешить ситуацию. В отдельных субъектах (в городах федерального значения Москве и Севастополе, Удмуртской Республике, Ставропольском и Хабаровском краях, Вологодской, Мурманской, Свердловской, Пензенской, Саратовской, Челябинской и Ярославской областях) спасатели получают дополнительные выплаты к пенсии. Например, в Москве и Санкт-Петербурге они составляют около 12 тыс. рублей, в Свердловской области — 6565 рублей, в Вологодской — 5124 рубля, в Удмуртской Республике — 2030 рублей. Однако это решение не гарантирует равное правовое положение в вопросе предоставления прав на пенсионное обеспечение.

Режим МЧС Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Как уточнили в пресс-службе Ярослава Нилова, документ готов к внесению в Госдуму. Сейчас он направлен на отзыв в правительство . «Известия» обратились в Минфин с просьбой оценить перспективы принятия законопроекта.

Надо разобраться

Спасатель, альпинист, экс-заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн считает, что законопроект заслуживает поддержки.

— Полностью согласен. Я представляю себе эту работу. Она ничем не отличается от работы в МЧС, будь то федеральная, региональная или муниципальная служба. И те, и другие тушат пожары, погружаются под воду. И никак не отличаются ни по образу жизни, ни по степени опасности выполняемых задач , — пояснил специалист «Известиям».

По его словам, делить спасателей «на какие-то классы и кланы это, безусловно, социальная несправедливость».

Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту неоднозначно.

— Надо изучить эту инициативу. Если эти люди действительно рискуют своей жизнью, как в МЧС, то, безусловно, они должны иметь такие же права на досрочную пенсию. Но если они протирают штаны в кабинетах, сидят за компьютерами или спасают кошек и собак, то пусть выходят на нее как все, без всяких льгот , — заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев.

Режим МЧС Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В «Справедливой России — За правду» считают, что есть более серьезные вопросы в пенсионном обеспечении, которые до сих пор не решены.

— У нас в каждой профессии есть какие-то аналогичные проблемы. Знаете, сколько мы таким образом должны будем законов переписать? Сотни, если не тысячи. Вопрос пенсий нужно решать кардинально . Самое главное сейчас в повестке дня — снижение пенсионного возраста и соответствие пенсий прожиточному уровню. Это главная несправедливость, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

В «Единой России» от комментариев законопроекта воздержались до тех пор, пока он не будет внесен в Госдуму.