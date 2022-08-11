Капитал дальнего плавания: 12% россиян хотят накопить к пенсии не меньше 1 млрд рублей

Большинство россиян (83%) обязательным условием успешной трудовой деятельности считают накопленный к пенсии капитал. Однако в оценке того, каким он должен быть, в мнениях граждан присутствует огромный разброс. Если говорить о «среднем классе» ожиданий, то около половины соотечественников хотели бы накопить к заслуженному отдыху от 5 млн до 50 млн рублей , выяснили в ходе общероссийского опроса «СберНПФ» и холдинг Rambler&Co. Однако крайние позиции отличаются как земля и небо. Так, самые скромные (3%) из опрошенных рассчитывают на пенсионный капитал на сумму до 1 млн рублей, а размер мечтаний самых смелых распространяется на 1 млрд и выше . Причем к последним относятся не единицы из клуба «Золотая сотня». О таких амбициозных целях заявил каждый восьмой (12%) респондент. Эксперты считают, что ответы, которые давали люди в ходе опроса, много говорят об их умении правильно ставить цели, в том числе и финансовые, и достигать их.

Хорошо отдыхает тот…

Никто, наверное, не сомневается, что вся наша трудовая деятельность — это подготовка к достойной пенсии. То, что она должна быть достойной, тоже очевидно всем. Ибо на смену трудовой деятельности должна приходить деятельность по ударному заслуженному отдыху.

Неудивительно, что большая часть россиян воспринимает свою карьеру как возможность заработать не только на текущий момент, но и на время после ухода с работы . Прямо в такой формулировке об этом заявили 43% опрошенных. Более четверти (26%) респондентов уверены, что им нужны сбережения, которые позволят комфортно отдыхать на пенсии, а 14% людей считают, что накопленного должно хватить не только им, но и семье на пару поколений вперед.

Капитал дальнего плавания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо этих 83% граждан, которые задумываются о материальном обеспечении своего настоящего и будущего, опрос «Сбера» выявил и 17% бессеребренников, которые уверены, что «деньги — не главное».

Правда, и у тех, кто не забывает про финансовую составляющую, представления о достаточном для успешного завершения карьеры капитале сильно отличаются. Четверть (25%) людей считают, что им необходимо накопить 20–50 млн рублей, чтобы комфортно отдыхать на пенсии . Почти такая же группа граждан (23%) ориентируются на 5–10 млн рублей.

Меньшими суммами готовы довольствоваться 12% опрошенных: 9% из них хотели бы иметь к пенсии от 1 млн до 5 млн рублей, 3% — до 1 млн рублей . На другой чаше весов — люди, которые не готовы удовлетвориться малым, а ставят перед собой крупные цели и суммы. Например, каждый седьмой (15%) участник опроса не согласен менее чем на 100 млн рублей , чтобы хватило на исполнение всех желаний. А каждый восьмой (12%) для обеспечения семьи на пару поколений вперед хотел бы иметь не менее 1 млрд.

Почему же такое расхождение в ожиданиях и такая большая численность «потенциальных миллиардеров»? Ведь чтобы иметь на пенсии миллиард, нужно и до нее иметь минимум миллиард. Но только обладателей счетов с девятью нолями у нас сотни, а счетов с тремя–четырьмя нолями — миллионы.

На деньги нужно время

Если бы разброс мнений был не таким огромным, то разницу всегда можно объяснить самыми очевидными причинами. Достаточно упомянуть, что карьера у людей в принципе складывается по-разному, что подразумевает и различный уровень доходов. Кроме того, различаются и отрезки трудового пути. Естественно, чем дальше человек находится от пенсии, тем потенциально больше может накопить на нее.

— Только четверть наших респондентов (24%) признаются, что их карьера сейчас близка к успешному финалу, и основные ее цели уже достигнуты. У каждого 10-го она на взлете, многое впереди, но часть накоплений уже имеется. Еще 19% движутся к успеху и постепенно надеются всего достичь. Тем временем столько же респондентов (19%) не очень рассчитывают на карьерный успех, — сказал директор по развитию «СберНПФ» Владимир Стеканов.

И директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов отметил, что размер накоплений зависит от многих факторов — профессии, стажа, региона проживания, ежемесячного дохода, финансовой активности и стратегии, инструментов, в которые вкладываются средства, и прочего . Не исключено и влияние геополитических, а также финансово-экономических событий, уточнил он.

Капитал дальнего плавания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Важен и аспект, как разные люди воспринимают вопрос о том, какие хотели бы иметь накопления на пенсию. Профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина предположила, что многие, видимо, восприняли вопрос именно как о желании, а не возможностях и реальных планах .

— Доля желающих накопить миллионы и миллиарды очень высока, в России мало кто может это сделать. Это просто нереальная цифра, — сказала она.

Эксперт допустила, что некоторые респонденты отвечали на вопрос с иронией, понимая, что особых накоплений у них не будет . Поэтому какая разница — ничего или очень много.

Попасть в цель

По мнению Вениамина Каганова, для большинства людей накопить к пенсии миллиард — это фантастика . Как считает эксперт, более рационально оценивают свои возможности те, кто назвал размер пенсионного капитала в 5–10 млн рублей . Такую сумму, а то и больше, вполне реально накопить на достойную старость при хорошем стечении всех обстоятельств, а также правильному финансовому планированию, уверен он. Это вполне выполнимая задача, подчеркнул глава АРФГ.

Психолог Ольга Максимова тоже обратила внимание на то, что сам подход к ответам на вопрос многое говорит о типе личности и перспективах в плане благосостояния на заслуженном отдыхе.

— Показательно, что одни респонденты восприняли вопрос о желаемом пенсионном капитале именно как некую «хотелку» , которая позволяла бы реализовать им все свои материальные мечты и фантазии. Поэтому и возникает миллиард. Другие говорили об относительно скромной сумме в 5–10 млн рублей, но очевидно, что ее взяли не с потолка. Это и есть цель, которая просчитана и которую пытаются достичь , — сказала эксперт.

Капитал дальнего плавания Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Как уточнила психолог, нет ничего ужасного, если человек ставит перед собой цель заработать миллиарды, но если он действительно сформулировал такую задачу и понимает средства, которые ему позволят этого добиться, имеет план ее реализации. Если же это просто мечты о миллиарде, то они так и останутся в фантазиях.

— Когда человек хочет всего и сразу, то, как правило, за этим желанием ничего не стоит. Скорее такие люди не будут планомерно выстраивать карьеру, бизнес, искать возможности дополнительного заработка, а купят лотерейный билет в расчете на крупный выигрыш, — пояснила Ольга Максимова.

Если не ставить себе нереальных целей, то можно прекратить свое развитие и не добиться ничего вовсе, согласен Вениамин Каганов.

— История человечества это постоянно доказывает. Но в вопросе с деньгами, конечно, следует быть более осмотрительными и осторожными. Деньги любят баланс. Когда речь идет о финансах, не стоит пренебрегать планированием наряду с инвестиционной активностью, — сказал эксперт.

Он отметил, что излишне преувеличенное целеполагание может привести к рискованному поведению и серьезным финансовым потерям, которые, вероятно, восполнить не удастся .

Впрочем, и заниженная самооценка и слишком скромные цели не будут мотивировать человека заработать себе на достойную старость, добавила психолог Ольга Максимова.​