Без дела не сидится: россияне хотят посвятить время на пенсии спорту и хобби

Планы россиян после выхода на пенсию весьма разнообразны: от занятий спортом до ювелирного дела. Вместе с врачом «Известия» обсудили, как правильно напрягать свое тело в старости, а также узнали у рекрутеров, на какие должности претендуют пенсионеры, если продолжают работать.

В активном возрасте

По данным исследовательского центра SuperJob, треть россиян в возрасте от 45 лет, еще не вышедших на пенсию, хотели бы после ухода с работы посещать спортивные занятия. Еще 23% опрошенных планируют после выхода на пенсию изучать иностранные языки, 22% — повышать компьютерную грамотность, 13% — заниматься музыкой, по 12% — танцами и живописью. Каждый пятый респондент предложил свой вариант активности — например, путешествия или пчеловодство.

Женщины чаще мужчин хотят заниматься на пенсии иностранными языками, а также живописью: 31% против 20% и 26% против 6% опрошенных соответственно.

Также интересно, что среди наиболее популярных ответов у респондентов оказались ювелирное дело, нумизматика, рыбалка и освоение различных компьютерных программ.

Какой спорт подходит пожилым

Желание каждого третьего заняться на пенсии спортом похвально, считает врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито. Но еще лучше, если бы показатели были выше.

Без дела не сидится Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg

— Помним пословицу: движение — это жизнь. Однако существуют определенные правила, согласно которым в пожилом возрасте стоит напрягать свое тело. Не нужно перегружать организм, делать сверхрастяжения и поднимать большой вес. Постепенность играет огромное значение, — отметил он.

По словам эксперта, помимо возможного повреждения связочного аппарата, у большого числа пожилых людей слабые кости — прямой нагрузки они могут просто не выдержать . В результате случаются компрессионные переломы позвоночника.

Более того, стоит учитывать, что многие люди детренированы — их сердечно-сосудистая система может быть не подготовлена к серьезным нагрузкам. Так, у пациентов с гипертонией наблюдается повышение давления после интенсивных занятий. При гипотонической реакции, наоборот, резко падает уровень артериального давления. Вдобавок у пациентов с сахарным диабетом может снизиться уровень сахара при избыточной физической активности.

Поэтому для начала врач советует простые упражнения, направленные на развитие органов дыхательной системы, которые позволят предупреждать повреждения легких и незначительно снизить уровень артериального давления. Избежать варикозной болезни поможет сбалансированная нагрузка на ноги. По словам Алексея Жито, в арсенале обязательно должны быть упражнения, укрепляющие позвоночник. Они служат профилактикой переломов, остеохондроза и грыж.

— Некоторые упражнения мы назначаем пациентам для улучшения координации движения и профилактики падения . Если человек не занимается спортом, не укрепляет свое проприоцептивное чувство, то есть чувство ощущения тела в пространстве, то может терять контроль и падать. Диагноз так и называется — высокий риск падения, — заметил собеседник издания.

Без дела не сидится1 Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Какую работу выбирают пенсионеры

Даже в преклонном возрасте есть те, кому не сидится дома. Как сообщили «Известиям» в сервисе «Зарплаты.ру», четверть российских пенсионеров чаще находят работу в сфере услуг. В компании оговариваются: поскольку работодателям запрещено указывать в вакансиях ограничения по возрасту, данные о заработных платах получены при анализе резюме, размещенных на сервисе соискателями старше 60 лет. Средние зарплатные ожидания приведены на основании информации за 2022 год.

Таким образом, мужчины чаще всего претендуют на следующие вакансии:

водитель (средняя ожидаемая зарплата 43 тыс. рублей),

охранник (31 тыс. рублей),

инженер (56 тыс. рублей),

слесарь (44 тыс. рублей),

энергетик (57 тыс. рублей),

руководитель (62 тыс. рублей).

Женщины обычно нацелены на следующие должности:

бухгалтер (средняя ожидаемая зарплата 42 тыс. рублей),

администратор (28 тыс. рублей),

продавец (25 тыс. рублей),

уборщик (19 тыс. рублей),

кассир (29 тыс. рублей),

менеджер по персоналу (35 тыс. рублей).

Некоторые работодатели совсем не прочь видеть в рядах сотрудников пожилых людей. Согласно статистике сервиса «Работа.ру», наибольшее количество вакансий для пенсионеров размещают компании из сферы торговли (31% от общего числа), транспорта и логистики (27%). Также кандидатов старшего возраста охотно берут на работу, где не требуется опыт или специальная подготовка (26%). Кроме того, много вакансий для пенсионеров открыто в сфере услуг (17%), офисных служб (16%), производства и агропрома (14%).

Без дела не сидится2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что касается уровня зарплат, то он отличается в зависимости от сферы и должности. Но если обобщить, то самые высокие зарплаты предлагают специалистам в сфере транспорта и логистики, где максимальные медианные зарплаты достигают 104 тыс. рублей. Также высокий оклад обещают работодатели из сферы агропрома и производства — 90 тыс. рублей, а также из сферы строительства и недвижимости — 90 тыс. рублей, — рассказала «Известиям» директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

В промышленной компании ROCKWOOL с «Известиями» поделились, что не ставят возрастных ограничений при подборе сотрудников. Персонал пенсионного возраста есть практически во всех отделах: логистика, бухгалтерия, производство, охрана труда и промышленная безопасность и других. Среди них есть как специалисты, так и руководители.

Трудности поиска

Тем не менее именно пенсионерам больше остальных не везет с устройством на работу . SuperJob предложил соискателям оценить сложность поиска работы по 10-балльной шкале. Средний балл по рынку труда составил 6,4. Чаще всего трудности испытывают россияне старше 60 лет (8,2 балла). Реже всего сталкивается с проблемами молодежь: в возрасте от 27 до 29 лет сложность трудоустройства оценивают всего в 4,7 балла.

Без дела не сидится3 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В основном, если сотрудник решил не выходить на пенсию, он продолжает трудиться на прежней работе по специальности. Так ответили 30% респондентов, сообщили «Известиям» в «Зарплате.ру». Каждый десятый, напротив, устраивается на другую работу не по специальности, 12% берут подработки, еще 12% на текущий момент не трудоустроены, но ищут подходящую вакансию. Не работают на пенсии более трети россиян — 36%.

Главная причина трудоустройства в пожилом возрасте — нехватка пенсии на собственные расходы. Другие просто желают иметь больший доход и быть независимыми; кому-то скучно и хочется быть полезным.

По мнению пожилых соискателей, сложности с наймом возникают из-за предвзятого отношения работодателей к сотрудникам в возрасте. Кроме того, бывает нелегко найти работу с достойной оплатой.

Опрошенные признаются, что состояние здоровья ограничивает их возможности (38%), к тому же с возрастом сложнее ориентироваться в современных технологиях (13%). Некоторых смущает, что молодые сотрудники реже прислушиваются к мнению старших, а компании единомышленников того же возраста просто нет (по 5%).