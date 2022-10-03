Цель оправдывают средства: доходы россиян увеличатся на 1,5 трлн рублей

Внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10% в 2022 году, а также введение пособий семьям с детьми увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, которые проанализировали «Известия». В следующем году на социальные поручения из посланий президента выделят 2,1 трлн рублей — на 110 млрд больше, чем в этом. Больше всего средств пойдет на пособия малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет и беременным. Это позволит людям покупать больше товаров и услуг, то есть меры поддержат не только граждан, но и бизнес, указали эксперты.

Куда идут деньги

Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей в годовом выражении . Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной политики на трехлетку. Документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2023–2025 годы.

Как правило, индексацию пенсий и прожиточного минимума проводят ежегодно 1 января, однако в 2022-м из-за высокой инфляции было решено провести ее в два этапа. После последнего увеличения страховой пенсии 1 июня ее размер в среднем вырос до 19,3 тыс. В то же время прожиточный минимум на душу населения увеличился на 1265 рублей и составил 13,9 тыс. В 2023 году его величина будет установлена в размере 14,3 тыс., для трудоспособного населения — 15,6 тыс., пенсионеров — 12,3 тыс., детей — 13,9 тыс., следует из законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку.

Цель оправдывают средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На реализацию социальных поручений из посланий президента в 2023 году будет выделено 2,1 трлн рублей . Это на 110 млрд рублей больше, чем в 2022-м. В 2024-м и 2025-м на соцвыплаты планируется направить по 2,3 трлн. Больше всего средств будет направлено на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным . В следующем году — 520 млрд рублей, а в 2023-м и 2024-м — 1,1 трлн и 1,2 трлн соответственно.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили, что это пособие объединит семь действующих мер социальной поддержки. С января 2023 года новые назначения социальных выплат по старой схеме осуществляться не будут.

На материнский капитал в следующем году направят 165,2 млрд рублей, в 2024-м — 203,3 млрд, а в 2025-м — 237,2 млрд . В Минтруде напомнили, что в бюджете величина маткапитала на первого ребенка заложена на уровне 589,6 тыс. рублей, а на второго — 779 тыс. рублей.

На выплату нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет в следующем году направят 419,4 млрд рублей. Домохозяйствам с несовершеннолетними в возрасте от трех до семи — 159,6 млрд. На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2023 и 2024 годах пойдет по 90 млрд, а в 2025-м — 133,3 млрд. На борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями в следующем году выделят 171,2 млрд рублей, а в 2024-м и 2025-м — 175,1 и 150,2 млрд соответственно. На строительство 1,3 тыс. новых школ направят 107,3 и 117,2 млрд рублей соответственно в 2023 и 2024 годах.

Цель оправдывают средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Необходимые меры

Главным образом повышение доходов на 1,5 трлн рублей должно коснуться малообеспеченных слоев населения, тогда это повысит потребительский спрос, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Если 12–14% россиян, которые находятся за чертой бедности, станут более платежеспособными, они будут покупать больше товаров и услуг, и, соответственно, увеличится производство. В результате социальная поддержка малоимущих поднимет экономику страны , — объяснил эксперт.

Это важно, потому что ведомства прогнозируют отсутствие экономического роста в ближайшие годы, продолжил Георгий Остапкович. Кроме того, Россия — социально ориентированная страна, и это предполагает регулярное увеличение финансирования социальных проектов, добавил он.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, на основе которого проектируется бюджет на трехлетку, падение ВВП России в 2023 году составит 0,8% после 2,9% в 2022-м. Инфляция вырастет на 5,5% после 12,4% в этом году, а доходы населения прибавят 1,6% после падения на 2,2% в 2022-м.

Цель оправдывают средства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев