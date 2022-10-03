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Цель оправдывают средства: доходы россиян увеличатся на 1,5 трлн рублей

Сколько денег будет выделено на реализацию социальных поручений из посланий президента
Фото: Getty Images/cihatatceken
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Внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10% в 2022 году, а также введение пособий семьям с детьми увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов, которые проанализировали «Известия». В следующем году на социальные поручения из посланий президента выделят 2,1 трлн рублей — на 110 млрд больше, чем в этом. Больше всего средств пойдет на пособия малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет и беременным. Это позволит людям покупать больше товаров и услуг, то есть меры поддержат не только граждан, но и бизнес, указали эксперты.

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Введение новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет, а также индексация с 1 июня пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10% в совокупности увеличат доходы населения более чем на 1,5 трлн рублей в годовом выражении. Об этом сказано в Основных направлениях бюджетной политики на трехлетку. Документ внесли в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2023–2025 годы.

Как правило, индексацию пенсий и прожиточного минимума проводят ежегодно 1 января, однако в 2022-м из-за высокой инфляции было решено провести ее в два этапа. После последнего увеличения страховой пенсии 1 июня ее размер в среднем вырос до 19,3 тыс. В то же время прожиточный минимум на душу населения увеличился на 1265 рублей и составил 13,9 тыс. В 2023 году его величина будет установлена в размере 14,3 тыс., для трудоспособного населения — 15,6 тыс., пенсионеров — 12,3 тыс., детей — 13,9 тыс., следует из законопроекта о федеральном бюджете на трехлетку.

Цель оправдывают средства
пособия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На реализацию социальных поручений из посланий президента в 2023 году будет выделено 2,1 трлн рублей. Это на 110 млрд рублей больше, чем в 2022-м. В 2024-м и 2025-м на соцвыплаты планируется направить по 2,3 трлн. Больше всего средств будет направлено на универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным. В следующем году — 520 млрд рублей, а в 2023-м и 2024-м — 1,1 трлн и 1,2 трлн соответственно.

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В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили, что это пособие объединит семь действующих мер социальной поддержки. С января 2023 года новые назначения социальных выплат по старой схеме осуществляться не будут.

На материнский капитал в следующем году направят 165,2 млрд рублей, в 2024-м — 203,3 млрд, а в 2025-м — 237,2 млрд. В Минтруде напомнили, что в бюджете величина маткапитала на первого ребенка заложена на уровне 589,6 тыс. рублей, а на второго — 779 тыс. рублей.

На выплату нуждающимся семьям с детьми 8–17 лет в следующем году направят 419,4 млрд рублей. Домохозяйствам с несовершеннолетними в возрасте от трех до семи — 159,6 млрд. На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2023 и 2024 годах пойдет по 90 млрд, а в 2025-м — 133,3 млрд. На борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями в следующем году выделят 171,2 млрд рублей, а в 2024-м и 2025-м — 175,1 и 150,2 млрд соответственно. На строительство 1,3 тыс. новых школ направят 107,3 и 117,2 млрд рублей соответственно в 2023 и 2024 годах.

Цель оправдывают средства
онкология
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Необходимые меры

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Главным образом повышение доходов на 1,5 трлн рублей должно коснуться малообеспеченных слоев населения, тогда это повысит потребительский спрос, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Если 12–14% россиян, которые находятся за чертой бедности, станут более платежеспособными, они будут покупать больше товаров и услуг, и, соответственно, увеличится производство. В результате социальная поддержка малоимущих поднимет экономику страны, — объяснил эксперт.

Это важно, потому что ведомства прогнозируют отсутствие экономического роста в ближайшие годы, продолжил Георгий Остапкович. Кроме того, Россия — социально ориентированная страна, и это предполагает регулярное увеличение финансирования социальных проектов, добавил он.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, на основе которого проектируется бюджет на трехлетку, падение ВВП России в 2023 году составит 0,8% после 2,9% в 2022-м. Инфляция вырастет на 5,5% после 12,4% в этом году, а доходы населения прибавят 1,6% после падения на 2,2% в 2022-м.

Цель оправдывают средства
касса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Есть основания полагать, что инициативы президента уравняют потенциальные доходы и расходы малоимущих категорий граждан, поделился мнением сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. С одной стороны, нуждающиеся в социальной защите россияне получат больше денег в этом году, и они действительно могут стать более платежеспособными. С другой — подскочили цены на квадратный метр недвижимости, продукты питания, лекарства, обслуживание и покупку автомобилей и это не предел увеличения цен, заметил эксперт. После повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря только плата за электроэнергию вырастет на 9%, и всё это в совокупности может привести к превышению расходов над доходами граждан, констатировал он. И чем больше факторов, которые могут привести к усложнению жизни низкодоходного населения, тем больше востребована такая помощь со стороны государства, заключил Николай Переславский.

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