Госдума приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

Госдума в среду, 7 декабря, приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Как отмечается в пояснительных материалах, исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год, который составляет 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Соответственно, согласно заявлению кабинета министров РФ, минимальный размер оплаты труда будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

В этот же день Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

В конце октября в Минтруде сообщили: в январе прожиточный минимум вырастет на 3,3%, а всего за 2023 год его проиндексируют на 13,6%, и это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. К концу года работающим россиянам прибавят 1876 рублей, пенсионерам — 1481 рубль, а на детей прибавка составит 1670 рублей.

До 2021 года прожиточный минимум определялся стоимостью условной потребительской корзины. Однако с прошлого года этот показатель рассчитывается с опорой на медианную заработную плату в России. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации. На основе прожиточного минимума рассчитывают другие соцвыплаты. Его рост увеличивает размеры пособий и пенсионные начисления.