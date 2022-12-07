Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Мир
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Экономика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Госдума приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в среду, 7 декабря, приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля.

Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей
Где взять на это деньги и справится ли бизнес

Как отмечается в пояснительных материалах, исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год, который составляет 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году, МРОТ с 1 января 2023 года предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.

Соответственно, согласно заявлению кабинета министров РФ, минимальный размер оплаты труда будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4% и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

В этот же день Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума.

В конце октября в Минтруде сообщили: в январе прожиточный минимум вырастет на 3,3%, а всего за 2023 год его проиндексируют на 13,6%, и это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. К концу года работающим россиянам прибавят 1876 рублей, пенсионерам — 1481 рубль, а на детей прибавка составит 1670 рублей.

До 2021 года прожиточный минимум определялся стоимостью условной потребительской корзины. Однако с прошлого года этот показатель рассчитывается с опорой на медианную заработную плату в России. Медианная зарплата — среднестатистическая величина, относительно которой у половины россиян зарплата выше, у другой половины — ниже. Ее рассчитывают органы статистики на основе отчетов Пенсионного фонда России без учета неофициальных доходов.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации. На основе прожиточного минимума рассчитывают другие соцвыплаты. Его рост увеличивает размеры пособий и пенсионные начисления.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022