Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, и сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года . Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму . Его авторы объясняют: повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей . Эксперты считают повышение МРОТ логичным, однако полагают, что поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес. Откуда могут взять деньги на это и все ли фракции поддерживают инициативу — в материале «Известий» .

Неэффективная методика

По информации «Известий», 11 августа группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней отмечается, что применение новой методики расчета этого показателя, привязанной к медианной зарплате, не привело к его увеличению. Если в 2019 году МРОТ составлял 12 130 рублей, то к 1 января 2021 года он вырос лишь на 5,5% — до 12 792 рублей в месяц.

Цель по средствам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

« В 2022 году минимальный размер оплаты труда повышался дважды: с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10%. В результате МРОТ составляет 15 279 рублей , что тем не менее ниже значения медианной заработной платы, которая, по данным Росстата, на апрель прошлого года составила 40 245 рублей», — подчеркивают авторы документа.

По их мнению, в условиях санкционного давления на РФ, негативно влияющего на рост экономики, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» отметил, что пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год.

— МРОТ — величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Когда это происходило, мы говорили о том, что она будет работать только при стабильной экономической ситуации. Но сегодня мы видим, что и в прошлом, и в этом году МРОТ в России был увеличен не по этой методике, а исходя из показателей инфляции , — пояснил парламентарий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое имеется в распоряжении «Известий», на эти цели может потребоваться 1,16 трлн рублей, в том числе 348,7 млрд из федерального бюджета, 232,5 млрд из бюджетов субъектов РФ, 581,3 млрд рублей внебюджетного сектора .

Цель по средствам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Указанные расходы должны быть учтены при подготовке проектов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Источник расходов — дополнительные доходы, которые, по оценке Минфина России, составят в 2022 году 1,5 трлн рублей », — говорится в расчетах.

«Известия» обратились в правительство с просьбой оценить перспективы законопроекта, а также в Минфин и Минтруд с предложением прокомментировать необходимость повышения МРОТ и наличие на эти цели средств.

В разумных пределах

Во фракциях КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» заявили, что именно их представители первыми предложили существенно увеличить МРОТ.

— Об этом Геннадий Зюганов говорил еще несколько лет назад. Мы даже предлагали поднять его до 40 тыс. рублей. Конечно, на 15 тыс. сегодня прожить невозможно , — пояснил «Известиям» представитель КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

По его словам, особенно тяжело прожить на эти деньги в регионах Дальнего Востока, где людям необходимо создавать специальные условия и мотивацию, чтобы они не уезжали.

Цель по средствам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мой законопроект ровно на такую же тему уже внесен в Госдуму. Только он предполагает увеличение МРОТ на 31 тыс. рублей . Эта сумма была установлена экспертами исходя из стоимости потребительской корзины. На это исследование ГД потратила миллион рублей. А ЛДПР только развивает нашу тему, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

В «Единой России» воздержались от комментариев законопроекта до его внесения в парламент.

Отметим, что в настоящее время показатели минимальной заработной платы в регионах существенно отличаются . Например, в Якутии, Сахалинской области с учетом северного коэффициента МРОТ уже превышает 30 тыс. рублей. В Москве он составляет 23,5 тыс . рублей, а в Санкт-Петербурге — 21,5 тыс. рублей.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Орлов считает, что повышать минимальный размер оплаты труда необходимо, но в разумных пределах.

— МРОТ исторически является мерой поддержки населения. При этом в рамках рыночной экономики он выполняет не только социальную, но и регулирующую функцию по установлению минимальной зарплаты. Но важно понимать, что зарплата связана с прибылью и доходами. При невысокой рентабельности и экономическом кризисе бизнес тоже находится не в лучшей форме , — пояснил «Известиям» эксперт.

Цель по средствам Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По его словам, поэтому обеспечить высокий веерный рост МРОТ по всем секторам и отраслям будет невозможно.

— Если повышение МРОТ будет разумным, оно послужит поддержке населения. Если переусердствовать, то высока вероятность вынужденных увольнений сотрудников работодателями. Если бизнес не сможет выполнить требования государства, он будет разоряться , — отметил он.

При этом эксперт признал неэффективность действующей методики расчета МРОТ, которая была разработана по европейским лекалам. По его мнению, кабмин при повышении МРОТ правильно делает, что ориентируется на показатели инфляции.