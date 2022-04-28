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Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%

Насколько могут вырасти пенсии и прожиточный минимум
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%
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2022-04-27 21:13:11
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Власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ в целом по России — 12 654. Таким образом, после индексации минимальная зарплата должна превысить 15 тыс. рублей. В деловом сообществе повышение показателей на 9% назвали сбалансированным решением, пояснив, что такая индексация не окажет чрезмерного давления на взносы бизнеса. Вместе с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали некоторые эксперты.

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МРОТный рефлекс

В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству.

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%. Еще один собеседник «Известий» в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8–10%.

В Минтруде и Минфине оперативно не ответили на запрос «Известий».

Во весь МРОТ
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Смотреть в МРОТ: минимальную зарплату могут проиндексировать на инфляцию
Будет ли обновленный показатель соответствовать реальным темпам роста цен

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год. У правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента, и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты, пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно, тем более что глава государства анонсировал меры поддержки «в ближайшее время». Вместе с тем депутат назвал логичным увеличение МРОТ и страховых пенсий на одинаковый процент, но допустил, что их индексация может и различаться. При этом с 1 января 2022-го и МРОТ, и пенсии подросли на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции — 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 2,7 млн работников.

Во весь МРОТ
деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По последним данным Росстата, фактическая инфляция с начала этого года по 22 апреля достигла 11,32%. В годовом выражении она уже превышает 17%.

МРОТ, ПМ и страховые пенсии обычно индексируют с 1 января. Однако в этом году в связи с резким ускорением инфляции на фоне российско-украинского конфликта было решено провести внеочередную индексацию.

Компромисс с бизнесом

Повышение на 9% выглядит сбалансированным решением, которое учитывает обеспокоенность бизнеса потенциальными издержками. Увеличение МРОТ повлечет за собой рост страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС, пояснил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин. По оценке объединения, такое повышение обойдется малому и среднему бизнесу в 30 млрд рублей дополнительных взносов. Ранее обсуждались более радикальные варианты увеличения показателя, отметил Александр Калинин.

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в 2022 году на уровне выше 20%. Соответствующий базовый сценарий прогноза социально-экономического развития министерство представило 26 апреля на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, сообщали СМИ.

Во весь МРОТ
работа
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В прошлом году уже возникал «правовой казус», когда фактическая инфляция оказалась выше прогнозируемой, а в законодательстве не прописан порядок индексации пенсий в таком случае, обратил внимание заведующий лабораторией развития пенсионной системы ВШЭ Евгений Якушев. Прогнозируемая инфляция по итогам 2022 года превышает 20%, а значит, пенсии будут проиндексированы не ниже этой величины, подчеркнул эксперт. Благодаря дополнительным доходам бюджета за счет высоких цен на энергоресурсы у государства есть «дополнительный маневр» по увеличению пенсионных выплат, пояснил он.

Скорее всего, сначала будут подняты МРОТ и ПМ, а через какое-то время — страховые пенсии, поскольку первый шаг увеличит доходы пенсионной системы, считает аналитик. Вместе с тем он указал на риски разгона инфляции из-за индексации социальных выплат.

С последним выводом не согласился директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он счел риски инфляционного всплеска незначительными из-за сжатия импорта. Таким образом, дополнительные доходы в первую очередь пойдут на поддержку отечественных производителей, ожидает он. По мнению эксперта, в течение года потребуются дополнительные социальные меры — доиндексация или разовые выплаты, основной объем которых придется на второе полугодие, когда будет более ясна динамика инфляции.

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