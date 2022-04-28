Размер и значение: МРОТ планируют повысить на 9%

Власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ в целом по России — 12 654. Таким образом, после индексации минимальная зарплата должна превысить 15 тыс. рублей. В деловом сообществе повышение показателей на 9% назвали сбалансированным решением, пояснив, что такая индексация не окажет чрезмерного давления на взносы бизнеса. Вместе с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали некоторые эксперты.

МРОТный рефлекс

В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству.

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9% , рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. По его словам, такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума . Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10% . Еще один собеседник «Известий» в Госдуме рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов «идут разговоры» о 8– 10%.

В Минтруде и Минфине оперативно не ответили на запрос «Известий».

Во весь МРОТ Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год. У правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения парламента , и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты, пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, целесообразно проиндексировать все показатели одномоментно, тем более что глава государства анонсировал меры поддержки «в ближайшее время». Вместе с тем депутат назвал логичным увеличение МРОТ и страховых пенсий на одинаковый процент, но допустил, что их индексация может и различаться. При этом с 1 января 2022-го и МРОТ, и пенсии подросли на 8,6%, что слегка выше прошлогодней инфляции — 8,4%. Кабмин оценивал, что повышение МРОТ поспособствует увеличению зарплаты около 2,7 млн работников.

Во весь МРОТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По последним данным Росстата, фактическая инфляция с начала этого года по 22 апреля достигла 11,32% . В годовом выражении она уже превышает 17%.

МРОТ, ПМ и страховые пенсии обычно индексируют с 1 января. Однако в этом году в связи с резким ускорением инфляции на фоне российско-украинского конфликта было решено провести внеочередную индексацию.

Компромисс с бизнесом

Повышение на 9% выглядит сбалансированным решением, которое учитывает обеспокоенность бизнеса потенциальными издержками. Увеличение МРОТ повлечет за собой рост страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС , пояснил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин. По оценке объединения, такое повышение обойдется малому и среднему бизнесу в 30 млрд рублей дополнительных взносов . Ранее обсуждались более радикальные варианты увеличения показателя, отметил Александр Калинин.

Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в 2022 году на уровне выше 20% . Соответствующий базовый сценарий прогноза социально-экономического развития министерство представило 26 апреля на президиуме правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, сообщали СМИ.

Во весь МРОТ Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В прошлом году уже возникал «правовой казус», когда фактическая инфляция оказалась выше прогнозируемой, а в законодательстве не прописан порядок индексации пенсий в таком случае , обратил внимание заведующий лабораторией развития пенсионной системы ВШЭ Евгений Якушев. Прогнозируемая инфляция по итогам 2022 года превышает 20%, а значит, пенсии будут проиндексированы не ниже этой величины , подчеркнул эксперт. Благодаря дополнительным доходам бюджета за счет высоких цен на энергоресурсы у государства есть «дополнительный маневр» по увеличению пенсионных выплат, пояснил он.

Скорее всего, сначала будут подняты МРОТ и ПМ, а через какое-то время — страховые пенсии, поскольку первый шаг увеличит доходы пенсионной системы, считает аналитик. Вместе с тем он указал на риски разгона инфляции из-за индексации социальных выплат.