Держи, студент: стипендии предлагают поднять до уровня МРОТ
Стипендии студентов предлагают увеличить до уровня МРОТ. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (письмо парламентария имеется в распоряжении «Известий»). По ее словам, на деньги, получаемые студентами сегодня, прожить невозможно. В правительстве «Известиям» сообщили, что направили запрос для проработки в Минобрнауки. К слову, это ведомство два года назад уже выходило с подобной инициативой.
Только на проездной
В адрес Михаила Мишустина направлено обращение с предложением увеличить размер стипендий для студентов до уровня МРОТ.
«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ, на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.
Парламентарий сообщает, что ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4%.
Таким образом, с 1 сентября базовый размер стипендии для получающих высшее образование составит 1755 рублей, среднее профессиональное — 638 рублей. Если речь идет о государственной социальной стипендии для вузов, то она будет равна 2634, в учреждениях среднего профессионального образования — 958 рублям, уточняется в тексте письма.
Однако, как сообщает Яна Лантратова, уровень инфляции в этом году был выше установленного. При этом если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было.
«Хотя очевидно, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией граждан. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового, имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям», — подчеркивает она.
Депутат также указывает на размер потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц (в 2022 году составляет 10 800 рублей) и прожиточного минимума (для трудоспособного населения — 15 172 рубля), которые значительно выше стипендий.
Федеральный бюджет на 2022 год уже сформирован, поэтому сейчас реально просить правительство только об увеличении процента индексации, пояснила Яна Лантратова «Известиям». Однако при формировании нового финансового документа на 2023 год необходимо предусмотреть повышение стипендии до уровня МРОТа.
— В советское время студент скромно, но мог прожить на стипендию, сосредоточившись исключительно на учебе. Сейчас этих денег хватит разве что на оплату проездного и так, по мелочам. Без родительской поддержки, а она не у каждого есть, студент вынужден совмещать работу с учебой, что отрицательно сказывается на качестве получаемого им образования, — пояснила парламентарий.
По ее словам, некоторые и вовсе бросают вузы, уходят из науки, потому что из-за подработки времени на учебу уже не остается, а жить как-то надо.
Будет проработано
«Известия» обратились в кабмин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы.
«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и будет направлено в Минобрнауки для проработки», — сообщили в пресс-службе кабмина.
Также на тему возможного повышения стипендий «Известия» направили запросы в Минпросвещения, Минфин и Минобрнауки, которое уже выходило с такой инициативой в июле 2020 года.
«Увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТа потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета. Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТа», — сообщили тогда в пресс-службе министерства.
Сколько именно средств понадобится, не уточнялось. Статистики — сколько студентов-первокурсников поступило в 2022 году — еще нет, заканчивается приемная кампания. Согласно статистике ВШЭ, в 2021 году в вузы пришло почти 1,2 млн первокурсников. Всего же в России, по данным на 2020 год, по программам высшего образования обучалось чуть больше 4 млн человек. Из них 2,4 млн по очной форме, 1,9 млн человек — за счет средств бюджета.
Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, запрос Яны Лантратовой поступил, он будет рассмотрен в установленном порядке.
— Дополнительно сообщаем, что Минобрнауки России ведет работу по совершенствованию механизмов господдержки студентов и аспирантов, включая назначение и выплату отдельных видов стипендий, и прорабатывает вопрос увеличения стипендий (во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию от 19 апреля 2022 года), — сообщили в пресс-службе министерства.
Председатель общероссийской молодежной организации «Студенты России» Олег Зоря отметил, что стипендии в России неоднородны.
— Это зависит и от уровня образовательной организации, и от того, кому она подчинена, от субъектов, которые могут платить свои надбавки. Конечно, предложение об индексации и увеличении стипендий до уровня МРОТ будет поддержано учащимися. Это обязательно нужно делать, потому что и студенты чувствуют на себе повышение цен, — пояснил он «Известиям».
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что инициатива заслуживает внимания и проработки.
— Стипендии повышать, безусловно, надо, поскольку для многих студентов это хорошее подспорье. Другой вопрос, есть ли сейчас у бюджета страны такие возможности? Это должен сказать, конечно, Минфин, — пояснил «Известиям» эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что сейчас принять решение о таком повышении стипендий абсолютно нереально. По его мнению, в России сложилось отношение к студентам как к людям, которым помогают родители или они сами подрабатывают. Поэтому вряд ли кабмин найдет такую огромную денежную массу в бюджете, подчеркнул эксперт.