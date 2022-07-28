Держи, студент: стипендии предлагают поднять до уровня МРОТ

Стипендии студентов предлагают увеличить до уровня МРОТ . Как выяснили «Известия», с такой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (письмо парламентария имеется в распоряжении «Известий»). По ее словам, на деньги, получаемые студентами сегодня, прожить невозможно. В правительстве «Известиям» сообщили, что направили запрос для проработки в Минобрнауки. К слову, это ведомство два года назад уже выходило с подобной инициативой .

Только на проездной

В адрес Михаила Мишустина направлено обращение с предложением увеличить размер стипендий для студентов до уровня МРОТ.

«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство, что минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже уровня МРОТа субъекта РФ , на территории которого расположено образовательное учреждение», — говорится в документе за подписью первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Парламентарий сообщает, что ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются на прогнозный уровень инфляции . В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4% .

Таким образом, с 1 сентября базовый размер стипендии для получающих высшее образование составит 1755 рублей, среднее профессиональное — 638 рублей. Если речь идет о государственной социальной стипендии для вузов, то она будет равна 2634, в учреждениях среднего профессионального образования — 958 рублям, уточняется в тексте письма.

Однако, как сообщает Яна Лантратова, уровень инфляции в этом году был выше установленного. При этом если страховые пенсии по поручению президента были проиндексированы на 8,6%, то для учащихся этого сделано не было .

«Хотя очевидно, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией граждан. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового, имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям », — подчеркивает она.

Депутат также указывает на размер потребительской корзины взрослых трудоспособных лиц (в 2022 году составляет 10 800 рублей) и прожиточного минимума (для трудоспособного населения — 15 172 рубля), которые значительно выше стипендий.

Держись студент_3 Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Федеральный бюджет на 2022 год уже сформирован, поэтому сейчас реально просить правительство только об увеличении процента индексации , пояснила Яна Лантратова «Известиям». Однако при формировании нового финансового документа на 2023 год необходимо предусмотреть повышение стипендии до уровня МРОТа.

— В советское время студент скромно, но мог прожить на стипендию, сосредоточившись исключительно на учебе. Сейчас этих денег хватит разве что на оплату проездного и так, по мелочам . Без родительской поддержки, а она не у каждого есть, студент вынужден совмещать работу с учебой, что отрицательно сказывается на качестве получаемого им образования, — пояснила парламентарий.

По ее словам, некоторые и вовсе бросают вузы, уходят из науки, потому что из-за подработки времени на учебу уже не остается, а жить как-то надо.

Будет проработано

«Известия» обратились в кабмин с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы.

« Обращение поступило в аппарат правительства РФ и будет направлено в Минобрнауки для проработки », — сообщили в пресс-службе кабмина.

Также на тему возможного повышения стипендий «Известия» направили запросы в Минпросвещения, Минфин и Минобрнауки, которое уже выходило с такой инициативой в июле 2020 года.

« Увеличение норматива обеспечения государственных академических стипендий студентам до МРОТа потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований федерального бюджета . Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТа», — сообщили тогда в пресс-службе министерства.

Сколько именно средств понадобится, не уточнялось . Статистики — сколько студентов-первокурсников поступило в 2022 году — еще нет, заканчивается приемная кампания. Согласно статистике ВШЭ, в 2021 году в вузы пришло почти 1,2 млн первокурсников. Всего же в России, по данным на 2020 год, по программам высшего образования обучалось чуть больше 4 млн человек. Из них 2,4 млн по очной форме, 1,9 млн человек — за счет средств бюджета.

Как сообщили «Известиям» в Минобрнауки, запрос Яны Лантратовой поступил, он будет рассмотрен в установленном порядке.

— Дополнительно сообщаем, что Минобрнауки России ведет работу по совершенствованию механизмов господдержки студентов и аспирантов, включая назначение и выплату отдельных видов стипендий, и прорабатывает вопрос увеличения стипендий (во исполнение протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию от 19 апреля 2022 года), — сообщили в пресс-службе министерства.

Председатель общероссийской молодежной организации «Студенты России» Олег Зоря отметил, что стипендии в России неоднородны.

— Это зависит и от уровня образовательной организации, и от того, кому она подчинена, от субъектов, которые могут платить свои надбавки. Конечно, предложение об индексации и увеличении стипендий до уровня МРОТ будет поддержано учащимися. Это обязательно нужно делать, потому что и студенты чувствуют на себе повышение цен , — пояснил он «Известиям».

Держись студент_4 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что инициатива заслуживает внимания и проработки.

— Стипендии повышать, безусловно, надо, поскольку для многих студентов это хорошее подспорье. Другой вопрос, есть ли сейчас у бюджета страны такие возможности? Это должен сказать, конечно, Минфин, — пояснил «Известиям» эксперт.